La presidente de la institución, Analy Potes Mungai, fue recibida en la Embajada de Italia en Buenos Aires.
Durante la reunión se presentaron los principales proyectos institucionales: el viaje a Italia de la categoría 2012, el aniversario de los 100 años de Círculo Italiano, y el recambio de butacas del teatro de la institución.
Agradecemos a la Embajada por la recepción.
Ian Fuentealba, joya Círculo Italiano, marcó su primer gol con River Plate ante Vélez Sarsfield. ¡Orgullo granate! por su crecimiento y talento.
