Una elección de tercios con peso en el «corte» de boleta.
(ADN).- La elección de ayer en Río Negro fue de tercios. Tres fuerzas se llevaron el 90% de los votos, aunque el reparto de las bancas en juego, fue entre dos. Juntos logró romper la polarización pero no le alcanzó para sostener sus escaños en el Congreso. El «corte» de boleta en La Libertad Avanza jugó a favor de Tortoriello y, de carambola, benefició a Fuerza Patria. Pésimo rendimiento del PRO, Primero Río Negro y la Izquierda.
El mapa electoral demuestra la puja entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Juntos Defendemos Río Negro. En el tramo de senadores el peronismo obtuvo el 30,66% de los votos, seguido por la alianza libertaria con el 30,14% y el provincialismo con el 27,5%. En tres puntos (14.519 votos de diferencia entre el primero y el tercero) se ubicaron las tres fuerzas.
Así, Fuerza Patria retiene sus dos bancas en el senado. Martín Doñate y Silvina García Larraburu será reemplazados por Martín Soria y Ana Marks. Y LLA gana el escaño que pierde Juntos.
El tramo de diputados tuvo otra composición. Allí se impuso La Libertad Avanza con el 34,20% seguido por Fuerza Patria con 29,47% y en tercer lugar quedó Juntos con el 26,47%. Libertarios y peronistas sostienen sus bancas, y el provincialismo pierde la suya. Acá se estiran las diferencias: las tres fuerzas quedaron separadas por 30.562 votos.
Los números evidencian el «corte». La diferencia entre senadores y diputados es de 16.043 votos. Veamos el reparto:
-Fuerza Patria
Senadores: 123.019 votos; Diputados: 112.266 votos
-La Libertad Avanza
Senadores: 120.918 votos; Diputados: 130.278 votos.
-Juntos Defendemos Río Negro
Senadores: 108.520 votos; Diputados: 99.716 votos.
Cómo se repartieron el resto de los votos
Entre el PRO, Primero Río Negro, el Frente de Izquierda y el MAS obtuvieron el 10% de los votos.
En el tramo de senadores, cuarto quedó el PRO con el 4,64% (18.621 votos), pero en el tramo de diputados el FIT-U fue cuarto con el 3,13% (11.926 votos).
