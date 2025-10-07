ELECCIONES 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La competencia estará encabezada por las siguientes listas:
La Libertad Avanza: Lorena Villaverde y Enzo Fullone (Senado); Aníbal Tortoriello y Ailén Costa (Diputados).
Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López y Andrea Confini (Senado); Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi (Diputados).
Fuerza Patria: Martín Soria y Ana Marks (Senado); Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten (Diputados).
Primero Río Negro: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla (Senado); Facundo Villalba y Gabriela Fernández (Diputados).
PRO: Juan Martín y Claudia Bértora (Senado); Martina Lacour y Gastón Varela (Diputados).
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U): Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua (Senado); Paula Gramajo y Gabriel Musa (Diputados).
Nuevo MAS: Mónica Martín y Aurelio Vázquez (Senado); Aquiles Aqañazco Nieto y Micaela Fernández (Diputados).
Boleta Única de Papel (BUP).
En Río Negro se implementará el modelo de boleta corta, que
admite hasta diez agrupaciones. Como en este turno electoral se inscribieron
solo siete, cada espacio contará con un recuadro más ancho del mínimo
estipulado. La BUP incorporará símbolos y colores distintivos de cada partido,
lo que facilitará su identificación en el cuarto oscuro.
El sorteo realizado a fines de agosto determinó el orden en el que aparecerán los partidos, frentes y alianzas en la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
El resultado ubicó en primer lugar al PRO – Propuesta Republicana, seguido por Fuerza Patria. En el tercer casillero estará La Libertad Avanza, cuarto Primero Río Negro, quinto el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, sexto Juntos Defendemos Río Negro y, finalmente, en séptima posición, el Movimiento al Socialismo (MAS).
