domingo, 5 de octubre de 2025

CINE REG CINE LOCAL REGINENSE. ¡CINE REG, Festival cinematográfico reginense!


 ¡CINE REG, Festival cinematográfico reginense!


1ª edición, 2025.
¡Si no sabías que se produce cine en Villa Regina, te espera una gran sorpresa!
Agendá tu lugar con el cine local y regional en La Hormiga Circular con estos eventos de Octubre.
 ¿Cuándo? 18 y 19 de octubre.
 PROGRAMA DEL FESTIVAL Y ACCESO
18/10 9:00 h: CINE REG CAPACITA Seminario "El camino del cineasta independiente"). Valor: $25.000.
19/10 19:30 h: CINE REG PROYECTA Proyecciones de cine local. Valor: $15.000.
- ¡PROMO ESPECIAL! Acceso a ambos eventos por solo $30.000.
 Lugar: Sala La Hormiga Circular (9 de Julio 124).
¡No pierdas tu lugar, hace tu reserva!
Consultas, promociones y descuentos: ¡Aún hay más!

Llamá o escribí al 2984633354 o por IG: @cooperativahormigacircular.


Publicado por en
Etiquetas: , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)