PRIMER RALLY CIUDAD DE CHICHINALES “Portal del Valle”.
Tal como nos tienen acostumbrados, en la tarde de hoy en la sede de la AVGR y, con una impecable conferencia de prensa, se presentó en sociedad el Primer Rally Ciudad de Chichinales.
Estuvieron en la mesa el Presidente de la Asociación Volantes de General Roca Jorge "Goyo" Martínez, el Presidente de la FRAD 11 Raúl Ginóbile, el Intendente de la Municipalidad de Chichinales Lucas González, el Director de Deportes de Chichinales Nicolás Castillo, el Presidente de la Agrupación La Leva Mocha Walter García, el piloto Oscar Tato Ibargüen, su Navegante Cristian Fernández Pizarro y el piloto Matías Beinaravicius, dónde referentes de la Asociación Volantes y representantes del periodismo recibieron datos pormenorizados de lo que será la primera vez de la Ciudad de Chichinales en el historial del Rally Regional.
ESTÁ TODO LISTO
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, se corre la 7ª fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD.11
La ciudad de Chichinales será sede de un acontecimiento histórico para el automovilismo patagónico, la primera edición del Rally “Ciudad de Chichinales – Portal del Valle”, válida como séptima fecha del Campeonato Regional de Rally fiscalizado por la Federación Regional 11 (FRAD.11) y con contralor deportivo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).
Organizado por la Municipalidad de Chichinales, el evento se desarrollará desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, con un recorrido total de 334,70 kilómetros, de los cuales 74,10 km corresponden a pruebas especiales distribuidas en dos etapas y ocho tramos cronometrados.
CRONOGRAMA
✓ Viernes 31/10
• Verificaciones técnicas y administrativas en el Polideportivo Municipal
• Reconocimiento de tramos
✓ 20:00 Rampa de largada frente a la Municipalidad de Chichinales
✓ Sábado 01/11
1ª Etapa
• Tramos en Cantera Gómez, Cervantes, Chichinales y zona de las 500 de Moño
• Parque de servicio y reagrupamientos en Avda. 9 de Julio
✓ 16:52: Ingreso del primer auto a Parque Cerrado
✓ Domingo 02/11
2ª Etapa
• Tramos en Villa Regina, Parque Industrial, Circuito Aldo Pacher/Campo de Doma.
✓ 14:07: Llegada final
✓ 14:30: Podio en Pista Safari
✓ 15:00 Verificación técnica final en el Polideportivo Municipal de Los Hermanos Galera.
Particularidades deportivas
• La Prueba Especial 8 (Pista Safari / Campo de doma) se disputará bajo régimen de Súper Especial
• La PE 7 (Villa Regina / Parque Industrial) será considerada como Power Stage para la asignación de puntos adicionales
• Se establece una única zona de reabastecimiento de combustible durante la Etapa 1
✓ Autoridades y organización
El evento contará con un equipo técnico y deportivo de amplia trayectoria, encabezado por los comisarios deportivos Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginobile, los directores de prueba Walter García y Julio Romero, y el comisario técnico Eduardo Raffo. La seguridad estará a cargo de un equipo coordinado por AVGR, con asistencia sanitaria provista por la empresa Event Salud.
✓ Inscripciones y contacto
El registro de inscripciones se encuentra abierto desde el lunes 20 de octubre y cerrará el miércoles 29 a las 20:00 hs.
Secretaría AVGR – Sarmiento 457, General Roca
0298-4424775 / 0298-154599417
avgr@avgr.org.ar
Este rally representa no solo una competencia deportiva, sino también una apuesta institucional por el desarrollo regional, la visibilidad de nuevos escenarios y la consolidación de Chichinales como sede de eventos de alto nivel técnico y organizativo.
Para acreditaciones, cobertura o difusión, se recomienda contactar a la organización o a AVGR.
Control central y sala de prensa: Biblioteca Popular Chichinales – 9 de Julio y Sargento Cabral.
Contacto Deportivo
