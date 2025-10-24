Ayer por la mañana se detectaron destrozos y faltantes en el predio que será eje de los festejos por los 101 años de Regina.
Al momento del ingreso del sereno, se registraron hechos de vandalismo y robo en el Anfiteatro Cono Randazzo, donde se sustrajeron elementos y se ocasionaron daños en las instalaciones.
HECHOS DE VANDALISMO Y ROBO EN EL ANFITEATRO CONO RANDAZZO.
Personas desconocidas ingresaron al predio, ocasionando daños materiales y sustrayendo elementos de uso comunitario, entre ellos un ventilador, mallas y otros insumos destinados al mantenimiento del espacio.
Desde el Municipio se lamentan profundamente estos actos que afectan al patrimonio de todos los reginenses y al esfuerzo que se realiza día a día para recuperar y mantener en condiciones los espacios públicos de la ciudad.
Asimismo, se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para que, ante cualquier información o movimiento sospechoso, den aviso a la Policía o al Municipio.
Cuidar nuestros espacios es responsabilidad de todos.
