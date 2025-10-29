FELIZ DÍA DEL COPILOTO/NAVEGANTE
Hoy 29 de octubre se celebra el Día del Copiloto (o navegante) en Argentina, para conmemorar la labor de quienes ocupan ese rol en el automovilismo. La fecha recuerda a Daniel Urrutia, copiloto de Juan Manuel Fangio, quien falleció durante la carrera Buenos Aires-Caracas en 1948.
No queremos olvidarnos de ninguno, por favor sientanse representados en la imágen de "La Salo Fernández" quien es la única dama en la butaca derecha de nuestra ciudad Villa Regina.
Salomé Fernández, Cristian Fernández Pizarro, Matías Giménez, Enrique Marangiou, Eros Paulovich, Lucas Chirino, Marcelito Paolorossi, Thiago Revert, Alexis Fica, Sergio Yermanos, Nicolás Fernández, Mauricio Fernández, Daniel Fernández, Javier Vega, Jorge Pistagnesi, José Contreras, Federico Hernández, Matías Silenzi, Andrés Torrente, Maximiliano Pizent, Ariel Cardelli, Osvaldo Rivero, Emiliano Roharte, Estevan Rodríguez, Facundo Kallobius, Juan Tapia, Matías Díaz, Franco Fernández, Maite Cayunao, Sebastián Sancho, Victoriano Alsina, Matías Beinaravicius, Debora Vázquez, Marcelo Martínez, Matías Pojer, Pablo Minio, Facundo Kallobius, Gustavo Gómez, Denis Ponce, Marcelo Nimo, Esteban García, Luis De Elías, Sebastián Gavilani, Nicolás Rivas, Fernando Alustiza, Gerónimo Bordignon, Agustín Pinoche, Matías Jaime, Luciano López, Araceli Pistagnesi, Luis Achino, Alexis Vellogia, Matías Aman, Jorge Cáceres, Franco Craievich, Joaquín Vázquez, Sebastián Navarrete, Gastón Asef, Gerónimo Bordignon, Lucas Beltrán, Emanuel Cortés, Nicolas Torres, Federico Centani, Ángel Beronic, Julián Fernández, Fernando Garbin, Ezequiel Rebolledo, Ulises Agesta, Tomás Radomich, Agustín Bernatene, Fabián Loro, Joaquín Rosas, Juan Garrafa, Facundo Rivas, Carlos López, Denis Pistagnesi, Fernando López, Héctor Duca, Javier Blasco, Pablo Díaz, Maximiliano Martínez, Gustavo Ares, José Barros, Luis Veloso, Agustín Bajeneta, Héctor Páves, Gustavo Lastra, Joaquín Rojas, Agustín Escalante, Facundo Solari, Matías Romero, Carlos Almería, Martín D'Albano, Francis López, Luis Sanhueza, Ezequiel Adaro, Juan Castellano, Mauro Pozzebón, Marcelo Saiz, Dario Vazquez, Julián Fernández, Luciano López, Carlos Cambilla, Matías Guajardo, Adrian Gennaro, Juan Painemil, Mauro Migone, Gabriel Cerutti, Gastón Gagliardi, José Benavidez, Fernando Garbin, Camila Pilquiman, Gustavo Gómez, Pablo Catrilao, Maximiliano Fernández, Facundo Solari, Claudio Astorga, Ticiana Debasa, Hugo Albizua, Manuel De Elías, Emanuel Cortéz, Julián Fernández, Néstor Vicente, Ariel Guinez.
Desde Contacto Deportivo saludamos a todos los navegantes del Rally Regional en su día.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida
No hay comentarios:
Publicar un comentario