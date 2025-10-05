RESUMEN 8 FECHA DEL PATAGONICO DE KARTING.
Se completó la doble fecha del Campeonato Patagónico de Karting; siendo la del domingo la octava y última de puntaje simple del calendario.
Ambas fechas se corrieron empleando la variante larga del Kartódromo del Moto Club Reginense.
Los ganadores en cada una de las categorías fueron Mungai en la 125cc, Angel Scuadroni en la 150cc 4 Tiempos, Roldan en Varilleros, Teruel en Juvenil, Scuadroni en Master y Ferreyra en la Junior.
Por delante al campeonato solo le restan dos fechas de puntajes especiales, con un cierre en una presentación nocturna.
CATEGORIA 125cc
Cerró su mejor fin de semana desde que inicio el presente calendario Marcos Mungai (Villa Regina) volviendo, como en la fecha corrida el sábado, a sumar puntaje ideal.
Martín Casamayor (Neuquén) subió al segundo escalón del podio, mientras que Fabrizio Iogna (Villa Regina) ocupó el tercero.
Nicolás Zotteles (Villa Regina) se sostiene en la punta del campeonato con 233 puntos, siendo ahora el nuevo escolta Mungai con 186 unidades.
Tercero se posiciona Marcelo Tinti (Villa Regina) con 208.
CATEGORIA 150cc 4 TIEMPOS
Dominio con autoridad Angel Scuadroni (Neuquén) al ser el más rápido en clasificación e imponerse en la serie y en una apretada final.
En la premiación final el segundo escalón del podio fue para Iñaki Hernandez (Gral. Roca) y el tercero para Agustín Zuain (Choele Choel)
Hernández cierra esta doble fecha y toma la punta del campeonato con los 221 puntos sumados. Relegando al segundo puesto a Damián La Colla (Villa Regina) que reúne 214 unidades. Mientras que Zuain es tercero con 208
CATEGORIA MASTER
En la clasificación y serie el protagonista fue Javier Casamayor (Neuquén), mientras que en la final capitalizó los problemas de este Angel Scuadroni (Neuquén) y lograr la victoria.
El segundo escalón del podio fue para Agustín Zuain (Choele Choel); siendo tercero Nicolás Forti (Neuquén)
Casamayor se sostiene al frente en el campeonato con 227 puntos.
Zuain es segundo con 224, siendo tercero Juan Carlos Garrido (Gral. Roca) con 189
CATEGORIA VARILLEROS
La clasificación, la serie y la final quedaron en manos de Benjamín Roldan (Catriel).
Lo acompañaron en el podio Mario Gabrielloni (Neuquén) y Diego Rusalen (Villa Regina)
Roldan manda ahora en el campeonato con 155 unidades. Dejando en segundo lugar a Gabrielloni con 148 y a Andrés Silveira (Villa Regina) en el tercer lugar con 110 puntos
CATEGORIA JUVENIL
La desclasificación en la técnica de Tiago Revert (Villa Regina) modificó todo.
Tomas La Colla (Villa Regina) sumó el punto de clasificación y terminó siendo el ganador de la serie.
Finalmente, el ganador de la final fue Emiliano Teruel (Chichinales); con La Colla acompañándolo en el podio en el segundo lugar y Francisco Rodriguez (Choele Choel) tercero.
Teruel escaló a la punta del campeonato, sumando 244 puntos. Revert es segundo con 218 y Bruno Tinti (Villa Regina) con 210.
CATEOGRIA JUNIOR
Cada fecha es una pelea de igual a igual entre Guido Ferreyra (Gral Roca), ganador de la final; con Feliciano De Godos (Choele Choel). Quien se quedó con la pole, la victoria en la serie y el segundo puesto en la final.
El podio lo completaría Matteo Lippolis (Villa Regina)
Ferreyra es líder del campeonato con 191 puntos; seguido por De Godos con 183 y Santino Salvioni (Villa Regina) con 124.
