CENTENARIO DE MAINQUÉ.

LOS 100 AÑOS DE MAINQUÉ.
Mainqué es una localidad del Alto Valle Este,de la provincia
de Río Negro.
Se cree que debe su nombre a un cacique que habitaba la
región. El significado de la voz aborigen proveniente del mapudungun maiñké es
cóndor, o el de me-mauqué, Laguna del Cóndor. Por un error ortográfico se
nombró Mainqué, en realidad era Magué.
“Identificada en un principio por la cantidad de kilómetros
que la separaban de Buenos Aires, esos 1127 que marcaba la vía Neuquén en el
ramal, fueron reemplazados por un término que en mapudungun se traducía como
“cóndor” (mañke).
Registrado por el diario de viaje que llevaba Manuel
Olascoaga como jefe de la Oficina Topográfica, junto a las tropas del
presidente Roca en su paso por la región, Magüé” era la palabra, dice el libro
histórico de la Escuela 61, para referirse a ese sitio bautizado por los
pueblos originarios. El error ortográfico, sin embargo, se extendió incluso más
lejos hasta derivar en el “Mainqué” que todos conocen hoy” (Retazos de historia
para volver al pasado en Mainqué por Melina Ortiz Campos, Diario Río Negro.
28/10/2025).
“El primer intento de poblar esta zona se remonta
probablemente al año 1912, cuando aún no había ninguna perspectiva de cultivos.
Recién entrado el año 1921 se proyecta la colonia junto con las primeras obras
de irrigación, desmonte y emparejamiento, y el 4 de noviembre de 1923 comienza
a construirse una estación ferroviaria en el kilómetro 1127, numeración que
correspondía al ferrocarril. Durante los años que van desde 1922 a 1924 es
cubierta la necesidad de educar a los primeros pioneros. En 1925, comienza a
funcionar de manera oficial la escuela primaria en un galpón cedido a tal
efecto por el señor administrador de la Colonia Francesa, don Santiago André.
Posteriormente, junto con el apoyo de las autoridades, comienza a construirse
la escuela en el predio de la chacra N.º 371, que luego sería alquilada por el
Consejo Nacional de Educación. La escuela se inaugura el día 1° de abril de
1927 como escuela N.º 72, aunque luego es cambiada por N.º 61 al existir en el
territorio ya otra escuela con esa denominación.
Puesto que no existía una fecha que determinara
fehacientemente el acto de fundación de la colonia, y a los efectos de su
implementación, en el año 1964 las autoridades municipales convocaron a una
asamblea pública en la que se pusieron a consideración distintas opciones
recogidas. De esto, surgió que se establecería al 28 de octubre de 1925 como
fecha de fundación, honrando al día en que se reunió por primera vez la
población de la colonia en forma oficial, oportunidad en que se izó la enseña
patria y se entonaron las estrofas del Himno Nacional”. (Wikipedia).
Así como el pueblo de Mainqué celebra el centenario, lo mismo celebra la Escuela N° 61 “Santiago André”.Los orígenes de esta Escuela se remontan a 1925, cuando comenzó a funcionar de manera oficial en un galpón cedido por Santiago André dedicado a la cría de ovejas, de ascendencia francesa de quien la escuela toma su nombre. Este hecho es tan significativo que la primera congregación oficial de la población, considerada el acto fundacional de Mainqué, se realizó en torno a la inauguración de esta primera escuela. Inaugurada formalmente el 1º de abril de 1927, primero con el número 72 y luego cambiado al 61.
