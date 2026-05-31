domingo, 31 de mayo de 2026

En Catriel El Albo goleó y está en la cima.



EL ALBO GANÓ, GUSTÓ Y GOLEÓ.

Con goles de Tobías Rivas x3, Rubén García x2 y Lautaro Calo, Regina se impuso por 6-1 ante Unión Deportiva Catriel por la fecha 12 de la Liga Deportiva Confluencia.

A pesar de comenzar en desventaja injustamente, el equipo se sobrepuso rápido y se quedó con una gran victoria en casa para llegar con chances claras y dependiendo de nosotros para poder cumplir un nuevo objetivo.


-Información del Club Atlético Regina.

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ATLÉTICO REGINA ACARICIA EL BICAMPEONATO Y CÍRCULO ITALIANO VUELVE AL FONDO.

Se disputó la 12° y penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia, dejando un panorama al rojo vivo de cara a la definición del certamen. La jornada consolidó al Club Atlético Regina como el único puntero del campeonato, alimentando la ilusión del bicampeonato, mientras que la otra cara de la moneda la vive Círculo Italiano, que tras una dura derrota regresó al último puesto de la tabla.

EL ALBO GOLEÓ Y LLEGA COMO ÚNICO LÍDER A LA DEFINICIÓN.

En el norte de la provincia, el Club Atlético Regina dio una auténtica exhibición de fútbol y contundencia. Como local, el Albo no tuvo piedad ante Unión Deportiva Catriel y lo aplastó con un inapelable 6 a 0.

La gran figura del encuentro fue Tobías Rivas, autor de un triplete, acompañado por un doblete de Rubén García y un tanto de Lautaro Calo para sellar la fiesta en la Perla del Valle.

Con este resultado, y a falta de una sola fecha para el cierre del calendario, Atlético Regina se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones en soledad:

Club Atlético Regina: 27 puntos

Deportivo Roca: 25 puntos

El dato: El Albo depende de sí mismo para gritar campeón. En la última jornada, viajará a Cipolletti para enfrentarse a San Martín. Por su parte, su inmediato perseguidor, Deportivo Roca, buscará el milagro visitando a CIMAC.

CÍRCULO ITALIANO NO LEVANTA CABEZA Y CAYÓ AL ÚLTIMO LUGAR.

La realidad de Círculo Italiano es diametralmente opuesta. El Granate sufrió un duro tropezón en su visita a Cipolletti, donde cayó sin atenuantes por 3 a 0.

Esta derrota, sumada a las victorias que consiguieron sus rivales directos, Fernández Oro y Deportivo Huergo, provocó que el conjunto reginense retrocediera nuevamente al fondo de la tabla de posiciones.

Así quedó la pelea en la zona baja:

Deportivo Huergo: 11 puntos

Fernández Oro: 10 puntos

Círculo Italiano: 7 puntos

Con solo tres puntos en juego, Círculo Italiano intentará cerrar el torneo con una mejor imagen cuando visite a Argentinos del Norte en la última fecha, buscando escapar del incómodo último puesto.

Publicado en INFOREGINA.

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RESULTADOS DE LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ZONA CAMPEONATO.

FECHA 12.

San Martin 2 CIMAC 0, Deportivo Roca 2 La Amistad 0, Atlético Regina 6 Unión Deportiva Catriel 1, Unión Alem 1 A. Pillmatún 0, Fernández Oro 2 Petroleros Pampeanos 1, Deportivo Huergo 1 Argentinos del Norte, Cipolletti 3 Círculo Italiano 0.

- En  la Pre 10° Deportivo Huergo  derrotó por 3 a 0 a Argentinos del Norte y se consagró campeón.

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