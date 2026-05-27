TASSILE – MILANESSI FUERON REELECTO COMO DECANO Y VICEDECANO EN LA FACULTAD DE ALIMENTOS DE VILLA REGINA.

Con un fuerte respaldo en todos los claustros, la Lista 14 se impuso ante la oposición liderada por Hugo Curzel en las elecciones ejecutivas.
La comunidad académica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos asistió a las urnas durante el martes 26 y el miércoles 27 de mayo para definir a sus autoridades ejecutivas para el próximo período. En una elección que movilizó a todos los sectores de la institución, la fórmula oficialista logró un contundente triunfo que le asegura la continuidad al frente del asentamiento universitario reginense.
Los comicios presentaron dos modelos bien diferenciados para el electorado. Por un lado, la Lista 14 se postulaba bajo la premisa de consolidar el proyecto institucional en marcha, impulsando la reelección del actual decano, Valentín Tassile, esta vez acompañado por Ivanna Milanesi como candidata a vicedecana. En la vereda opuesta, la Lista 20 se plantaba como un espacio de renovación y debate interno, llevando como candidato al reconocido docente de la casa, Hugo Curzel, junto a Elizabeth Ohaco para la vicedecana.
UN TRIUNFO EN TODOS LOS FRENTES.
Concluido el horario de votación del miércoles, el escrutinio definitivo arrojó una tendencia irreversible: la fórmula Tassile – Milanesi se alzó con la victoria en la totalidad de los claustros que componen la vida universitaria, dejando sin chances a la propuesta opositora.
El respaldo hacia el oficialismo se atomizó de la siguiente manera:
- Estudiantes: Fue el sector donde la Lista 14 obtuvo su ventaja más abrumadora, logrando un 77% de los votos.
- Docentes: El actual decano retuvo el apoyo de sus pares con un sólido 62%.
- No Docentes y Graduados: En ambos claustros, la propuesta de continuidad se impuso con el 56% de los sufragios.
«El resultado final ratifica el rumbo político y académico que viene llevando adelante la gestión de Tassile, quien iniciará un nuevo mandato con la legitimidad de haber ganado en cada rincón de la facultad.»
Tras el cierre de las mesas y la confirmación de los datos, comenzaron los festejos en el asentamiento de Villa Regina. Las nuevas autoridades electas asumirán el desafío de conducir la prestigiosa facultad enfocada en la ciencia y tecnología de los alimentos, un sector clave para el desarrollo productivo de la región.
INFORMACIÓN INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/noticias/tassile-milanessi-fueron-reelecto-como-decano-y-vicedecano-en-la-facultad-de-alimentos-de-villa-regina/
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