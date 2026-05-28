Elecciones FACTA VILLA REGINA. Resultados.

La comunidad de la FACTA participó de una nueva jornada democrática para la elección de autoridades y representantes de los distintos claustros.
Resultado Decano/a- Vicedecano/a – Todos los Claustros.
La lista 14 “Proyectar FACTA” obtuvo el 67,3% de los votos, resultando reelectos Valentín Tassile e Ivanna Milanesi como Decano y Vicedecana de nuestra Facultad.
La lista 20 “Integración FACTA”, integrada por Hugo Curzel y Elizabeth Ohaco obtuvo el 32,7% de los votos.
Consejo Directivo – Claustro Docente
“Hacemos FACTA” – Lista 26: 18 votos
“Renovación FACTA” – Lista 29: 16 votos
“Integración FACTA” – Lista 30: 10 votos
Claustro No Docente
“FACTA” – Lista 11 (única lista): 16 votos
Claustro Estudiantil
“Compromiso Estudiantil FACTA” – Lista 19 (única lista): 91
votos.
Claustro Graduados
Futuro FACTA- Lista 16: 31 votos
Integración- Lista 22: 23 votos.
Podes revisar los resultados de la FACTA y de toda la UNCo en:
https://resultados.uncoma.edu.ar/eleccion2026.html
*** Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCO.
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