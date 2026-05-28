jueves, 28 de mayo de 2026

Elecciones FACTA VILLA REGINA. Resultados.



La comunidad de la FACTA participó de una nueva jornada democrática para la elección de autoridades y representantes de los distintos claustros.

Resultado Decano/a- Vicedecano/a – Todos los Claustros.

La lista 14 “Proyectar FACTA” obtuvo el 67,3% de los votos, resultando reelectos Valentín Tassile e Ivanna Milanesi como Decano y Vicedecana de nuestra Facultad.

La lista 20 “Integración FACTA”, integrada por Hugo Curzel y Elizabeth Ohaco obtuvo el 32,7% de los votos.

Consejo Directivo – Claustro Docente

“Hacemos FACTA” – Lista 26: 18 votos

“Renovación FACTA” – Lista 29: 16 votos

“Integración FACTA” – Lista 30: 10 votos

 Claustro No Docente

“FACTA” – Lista 11 (única lista): 16 votos

Claustro Estudiantil

“Compromiso Estudiantil FACTA” – Lista 19 (única lista): 91

votos.

Claustro Graduados

Futuro FACTA- Lista 16: 31 votos

Integración- Lista 22: 23 votos.


Podes revisar los resultados de la FACTA y de toda la UNCo en:

 https://resultados.uncoma.edu.ar/eleccion2026.html 

***  Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCO.

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