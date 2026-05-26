El día de ayer, 25 de mayo, la FACTA participó de la Fiesta Provincial del Locro, realizada en la localidad de General Enrique Godoy.
Asimismo, la FACTA tuvo una gran representación en el evento, destacándose la participación como jurados de Fredy Barra, encargado de nuestro comedor universitario, y Tec. Natalia Álvarez, ambos no docentes de nuestra institución.
También participaron las estudiantes Daiana Monzón y Lucía Napolitano, quienes se desempeñaron como veedoras en tareas vinculadas al control y supervisión de la manipulación higiénica de alimentos durante la jornada.
Acompañaron esta actividad el decano Mg. Valentín Tassile, la vicedecana Lic. Ivanna Milanesi, el secretario de Extensión Prof. Gustavo Passaniti y la coordinadora de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, Cdor. Lorena Grossi.
Celebramos estos espacios que fortalecen el vínculo entre la universidad y la comunidad, poniendo en valor la gastronomía y el trabajo conjunto.
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