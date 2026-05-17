𝗠𝗨𝗡𝗚𝗔𝗜, 𝗧𝗘𝗥𝗨𝗘𝗟, 𝗖𝗔𝗦𝗔𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝗥𝗢𝗟𝗗𝗔𝗡 𝗬 𝗠𝗘𝗟𝗜𝗧𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢.
La velocidad y la emoción volvieron a ser protagonistas en el Kartódromo del Moto Club Reginense. Durante el fin de semana, se disputó la segunda fecha del histórico 42° Campeonato Patagónico de Karting, una cita que trajo consigo cambios reglamentarios y definiciones que se resolvieron tras la caída de la bandera de cuadros.
La actividad comenzó el sábado con los entrenamientos oficiales, mientras que el domingo el público disfrutó de un programa intenso que incluyó clasificaciones, series y las grandes finales. Una de las novedades destacadas de esta fecha fue la implementación de dos series de ordenamiento por categoría, lo que otorgó más rodaje a los pilotos y mayor espectáculo a la jornada.
CRONICA POR CATEGORIA
INTERNACIONAL: UN FINAL CON SUSPENSO
El neuquino Martín Casamayor parecía encaminado a un fin de semana perfecto tras quedarse con la pole y ambas series. En la final, lideró con autoridad hasta que, a solo dos vueltas del cierre, fue superado por el reginense Marcos Mungai. Si bien Casamayor recuperó la punta de inmediato, los comisarios deportivos determinaron que la maniobra de superación incluyó un toque indebido. Tras la sanción, Mungai fue declarado ganador, seguido por Casamayor y Nicolás Zottele en tercer lugar. Mungai se llevó además el punto por la vuelta rápida.
125cc: TERUEL DIO EL GOLPE AL FINAL
Angel De Toffol (Villa Regina) fue el gran referente durante gran parte del fin de semana, logrando el mejor tiempo clasificatorio y venciendo en las dos series. Sin embargo, en la carrera decisiva, Néstor Teruel (Chichinales) mostró un ritmo superior en el cierre y logró arrebatarle el liderazgo a pocos giros del final. Teruel se quedó con la victoria y el punto extra por la vuelta rápida, mientras que De Toffol fue segundo y Damián La Colla completó el podio reginense.
150 MAYOR: VARIOS TOQUES Y VICTORIA PARA CASAMAYOR
Esta fecha marcó el debut de la fusión entre las categorías 150cc 4 Tiempos y Master. En lo deportivo, la final fue accidentada en cuanto a decisiones reglamentarias. Pablo Passaniti y Franco Rossomanno, quienes cruzaron la meta en primer y segundo lugar, fueron sancionados por toques al superar a Agustín Zuain. Esto benefició a Javier Casamayor (Neuquén), quien habiendo arribado tercero, terminó heredando el triunfo. El podio definitivo quedó conformado por Casamayor, Passaniti y Rossomanno.
VARILLEROS: EL CAMPEÓN IMPUSO CONDICIONES
A pesar de que Valentín Poli (Gral. Roca) sorprendió al quedarse con la pole position, el actual monarca de la categoría, Benjamín Poli (Catriel), sacó a relucir su chapa de campeón. Benjamín se adjudicó las dos series y la final con autoridad. Valentín Poli culminó en la segunda posición (sumando el punto por la vuelta rápida) y Valentín Salvioni ocupó el tercer escalón del podio.
JUVENIL: DOMINIO TOTAL DE MELITA
Joaquín Melita (Villa Regina) fue el nombre propio del fin de semana. En una exhibición de manejo, logró el "Grand Chelem" de la fecha: pole position, victoria en ambas series, triunfo en la final y récord de vuelta. Con este desempeño, Melita se retiró del circuito con puntaje ideal. Fue escoltado en el podio por Bruno Tinti y Tiago Revert.
LO QUE VIENE
La actividad no se detiene. Tras el éxito de esta jornada, la Comisión Directiva del Moto Club Reginense se reunirá este lunes para confirmar la fecha de la tercera cita del calendario, la cual se estima se llevará a cabo en un periodo de 15 a 21 días.
*** Prensa del Moto Club Reginense.
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