VIBRANTE TERCERA FECHA DEL 42° CAMPEONATO PATAGÓNICO DE KARTING.

El Kartódromo del Moto Club Reginense fue el escenario de un fin de semana a pura adrenalina con el desarrollo de la tercera fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting. La actividad oficial comenzó el sábado con los Entrenamientos Oficiales Cronometrados y culminó el domingo con una jornada a plena competencia que incluyó clasificaciones, dos series de ordenamiento (modalidad implementada desde la fecha pasada) y las grandes finales para las categorías Internacional, 125cc, 150cc Mayor, Varilleros y Juvenil.
La mañana del domingo se presentó desafiante, marcada por una intensa niebla que redujo sensiblemente la visibilidad. Sin embargo, las condiciones climáticas cambiantes favorecieron que el piso del trazado se "engomara" de una manera particular, exigiendo al máximo las habilidades conductivas de los pilotos y brindando espectáculos altamente atractivos para el público que acompañó en gran número.
DESARROLLO DEPORTIVO POR CATEGORÍAS
Categoría INTERNACIONAL
Marcos Mungai (Villa Regina) se quedó con la pole position en la clasificación y ratificó su rendimiento ganando la primera serie. En la segunda batería, el neuquino Martín Casamayor se llevó el triunfo, envión que le sirvió para dominar la competencia final y quedarse con una enorme victoria.
Podio de la fecha
1° Martín Casamayor (Neuquén)
2° Lucas Rossomanno (Neuquén)
3° Marcos Mungai (Villa Regina)
Categoría 125cc
Nicolás Donolo (Villa Regina) picó en punta al ser el más rápido en la clasificación y quedarse con la primera serie de ordenamiento. No obstante, Damián La Colla (Villa Regina) emergió fuerte al ganar la segunda serie y coronar un domingo ideal adjudicándose una reñida final.
1° Damián La Colla (Villa Regina)
2° Nicolás Donolo (Villa Regina)
3° Alejandro González (Villa Regina)
Categoría 150cc MAYOR
Javier Casamayor (Neuquén) impuso condiciones en el inicio al quedarse con la clasificación y la primera serie. Pero la historia cambió en la segunda parte del día, Agustín Zuain (Choele Choel) se adueñó de la segunda serie y expuso un gran ritmo para subir a lo más alto del podio en la final.
1° Agustín Zuain (Choele Choel)
2° Mateo Morales (Gral. Roca)
3° Pablo Passaniti (Luis Beltrán)
Categoría VARILLEROS
Fin de semana perfecto y dominio absoluto para Lucas Rossomanno (Neuquén). El piloto neuquino no dio opciones a sus rivales y se quedó con todos los puntos en juego: se adjudicó la clasificación, venció en ambas series de ordenamiento y cruzó primero la bandera a cuadros en la final.
1° Lucas Rossomanno (Neuquén)
2° Valentín Poli (Gral. Roca)
3° Mario Gabrielloni (Neuquén)
Categoría JUVENIL
La cantera del karting dio un show notable. Joaquín Melita (Villa Regina) se anotó la pole position en la clasificación, mientras que Bruno Tinti (Villa Regina) demostró solvencia al ganar las dos series. Sin embargo, en la carrera decisiva, Tomás La Colla (Villa Regina) sacó a relucir su potencial para quedarse con una festejada victoria final.
1° Tomás La Colla (Villa Regina)
2° Joaquín Melita (Villa Regina)
3° Bruno Tinti (Villa Regina)
PRÓXIMA FECHA
La Comisión Directiva del Moto Club Reginense se reunirá en los próximos días para evaluar el calendario, determinar la fecha exacta y el escenario donde se desarrollará la 4ª cita del campeonato.
Prensa Moto Club Reginense.
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