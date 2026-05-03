domingo, 3 de mayo de 2026

Desde este lunes, la empresa KoKo comenzará a ingresar al barrio Otto Krause en Chichinales.

 


𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔 𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗜𝗢 𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗞𝗥𝗔𝗨𝗦𝗘


Desde este lunes, la empresa KoKo comenzará a ingresar al barrio Otto Krause, dando respuesta a un pedido histórico de las y los vecinos.
Horarios:
 9:35 hs: desde Villa Regina hacia Chichinales.
 17:55 hs: desde Chichinales hacia Villa Regina.
El recorrido será por calles Los Sauces, Otto Krause (con parada en el salón comunitario), Verónica García y salida por Ferrocarriles Argentinos.
Este avance es resultado de las gestiones impulsadas por el intendente Lucas González, dando respuesta a un pedido sostenido durante años. Hoy, las familias del barrio cuentan con la posibilidad de acceder al transporte público sin salir de su sector, mejorando la conectividad y la calidad de vida.
- Municipalidad de Chichinales.
Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)