Desde este lunes, la empresa KoKo comenzará a ingresar al barrio Otto Krause en Chichinales.

𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔 𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗜𝗢 𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗞𝗥𝗔𝗨𝗦𝗘
Horarios:
9:35 hs: desde Villa Regina hacia Chichinales.
17:55 hs: desde Chichinales hacia Villa Regina.
El recorrido será por calles Los Sauces, Otto Krause (con parada en el salón comunitario), Verónica García y salida por Ferrocarriles Argentinos.
Este avance es resultado de las gestiones impulsadas por el intendente Lucas González, dando respuesta a un pedido sostenido durante años. Hoy, las familias del barrio cuentan con la posibilidad de acceder al transporte público sin salir de su sector, mejorando la conectividad y la calidad de vida.
- Municipalidad de Chichinales.
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