EXITOSA 10° EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO 2026.
Con una gran convocatoria de vecinos y visitantes de distintas localidades, se desarrolló con total éxito la 10° Fiesta Provincial del Locro 2026, consolidándose una vez más como uno de los
eventos populares y tradicionales más importantes de la región.
Durante toda la mañana y la tarde, el público acompañó esta celebración disfrutando de una jornada llena de cultura, tradición y gastronomía, donde las instituciones participantes tuvieron una destacada labor, trabajando con compromiso y dedicación tanto en la elaboración del locro como en la ornamentación de sus espacios.
En esta edición, se vendieron aproximadamente 1400 porciones de locro, reflejando el acompañamiento de la comunidad y el crecimiento constante de esta fiesta popular.
La celebración también contó con una importante participación de emprendedores, artesanos y feriantes, quienes fueron parte del gran paseo popular que acompañó la jornada, sumando color, movimiento y propuestas para toda la familia.
Además de la propuesta gastronómica, el evento presentó una gran grilla artística a puro folklore, con músicos y bailarines que hicieron vibrar al público durante toda la jornada.
El gran cierre estuvo a cargo de Los Caldenes, poniendo el broche final a una noche cargada de música, baile y tradición.
GANADORES – 10° FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO 2026
Categoría Ornamentación
Mejor Gacebo: E.S.R.N. 56
Mención Especial: Iglesia Asamblea de Dios
Categoría Locro
1° Puesto: C.E.M. 49
2° Puesto: ARCAH
3° Puesto: Academia Suyai
Desde la organización destacaron el acompañamiento de toda la comunidad, el trabajo de las instituciones participantes, colaboradores y equipos de trabajo que hicieron posible esta nueva edición.
También expresaron un especial agradecimiento al personal del Corralón Municipal por el importante trabajo realizado antes, durante y después del evento.
La Fiesta Provincial del Locro volvió a demostrar la importancia de las fiestas populares como espacios de encuentro, identidad, cultura y fortalecimiento de los vínculos comunitarios, manteniendo vivas las tradiciones y generando oportunidades para instituciones, emprendedores y artistas locales.
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