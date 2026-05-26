martes, 26 de mayo de 2026

¡Orgullo reginense en Francia! Pedro Giannini.

 




Pedro Giannini fue protagonista en el histórico ascenso de RC Orléans al Nationale, la tercera categoría del rugby francés, tras vencer 40-26 a AS Macon en las semifinales.

El jugador oriundo de Río Negro dio otro gran paso en su carrera, luego de sus inicios en Regina RC, su paso por Marabunta, San Luis y la experiencia en Los Pumitas.
De Villa Regina al rugby europeo… dejando bien alto el nombre de la región y del rugby argentino.

IMPACTO DEPORTIVO Villa Regina.

Juanjo García. .
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