¡Orgullo reginense en Francia! Pedro Giannini.

Pedro Giannini fue protagonista en el histórico ascenso de RC Orléans al Nationale, la tercera categoría del rugby francés, tras vencer 40-26 a AS Macon en las semifinales.
El jugador oriundo de Río Negro dio otro gran paso en su carrera, luego de sus inicios en Regina RC, su paso por Marabunta, San Luis y la experiencia en Los Pumitas.
De Villa Regina al rugby europeo… dejando bien alto el nombre de la región y del rugby argentino.
IMPACTO DEPORTIVO Villa Regina.
Juanjo García.
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