El Club Atlético Regina contra las ratas malnacidas...

DESDE HOY, LAS PRÁCTICAS DE FÚTBOL SON CERRADAS.
El Club Atlético Regina informa a través de su Subcomisión de Fútbol y Subcomisión de Fútbol Infantil, que queda terminantemente prohibido el ingreso de personas ajenas al plantel o a los grupos de trabajo de la institución, en las horas de entrenamientos.
Esta reglamentación no distingue de personas que hayan asistido en el pasado a mirar las prácticas, como aquellas que no lo han hecho nunca, teniendo en cuenta que las mismas deben ser cerradas para garantizar mayor seguridad y evitar hechos lamentables como el que ocurrió hoy.
Una persona ingresó al vestuario y se llevó 5 teléfonos celulares de jugadores de tercera división, lo que lamentamos enérgicamente y nos obliga a tomar este tipo de decisiones.
Debido a la situación sufrida en la tarde de hoy, se está intentando rastrear la ubicación de los dispositivos, revisión de cámaras de seguridad y se realizará la denuncia correspondiente con la Policía para tratar de esclarecer y recuperarlos.
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