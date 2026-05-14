𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝟮° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝟮° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
Tras el paréntesis obligado por las condiciones climáticas de la semana pasada, el Moto Club Reginense se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad. El 42° Campeonato Patagónico de Karting retomará su actividad con cambios estructurales que prometen elevar la vara competitiva en el trazado local.
Con cerca de 80 inscriptos confirmados, la expectativa es total para esta segunda cita del calendario 2026, que consta de diez fechas en total.
Las inscripciones on-line que se realizan en la web de la institución (www.motoclubreginense.com.ar) cerrarán el día viernes 15 a las 12:00hs
NACE LA "150 MAYOR"
La gran novedad de esta jornada surge de una decisión estratégica de la Comisión Directiva. Con el fin de optimizar los tiempos en pista y potenciar la competitividad, se ha procedido a la fusión de las divisionales 150cc 4 Tiempos y Master.
A partir de este fin de semana, ambas se agrupan bajo la denominación 150 MAYOR. De esta manera, el parque motor quedará compuesto por las siguientes categorías competitivas: Internacional, 125cc, 150 Mayor, Varilleros y Juvenil
Por otro lado, la categoría Junior mantendrá su esencia estrictamente formativa. Los pilotos más pequeños tendrán su espacio de aprendizaje durante las tandas de entrenamiento del sábado, pero no formarán parte de la grilla de competencias del domingo.
SE SUMA UNA SERIE, SE SUMA MÁS ACCIÓN
La reestructuración no solo simplifica las categorías, sino que permite ofrecer un espectáculo más extenso. El nuevo cronograma incorpora una serie de ordenamiento para todas las categorías competitivas.
"Esta modificación nos permite estirar el programa y brindar a los pilotos y al público una instancia previa a las finales, asegurando que la lucha por los puntos sea aún más ajustada y emocionante", destacaron desde la organización.
CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA
Sábado: Jornada dedicada exclusivamente a las tandas de entrenamientos, donde los equipos buscarán la puesta a punto ideal tras la reprogramación.
Domingo: El "plato fuerte". Se llevarán a cabo las clasificaciones, las nuevas series de ordenamiento y las esperadas carreras finales.
COMO LLEGAN LOS CAMPEONATO
En la categoría INTERNACIONAL Nicolás Zottele (Villa Regina) llega como líder con 40 unidades, superando por 1 a Marcos Mungai (Villa Regina) y Maximiliano Donolo (Villa Regina) que igualan en la segunda posición.
La 125cc lo tiene a Nicolás Donolo (Villa Regina) al frente del certamen con 48 puntos. Seguido por Marcelo Tinti (Villa Regina) con 41 y Angel De Toffol (Villa Regina) con 36
En la nobel categoría 150 MAYOR es Javier Casamayor (Neuquén) quien encabeza el campeonato con 34 puntos, seguido por Nicolás Scuadroni (Villa Regina) a una unidad y Pablo Pasanitti (Luis Beltrán) en la tercera ubicación a tres.
En la JUVENIL Tiago Revert (Villa Regina) se posiciona en la primera posición con 38 puntos. Joaquín Melita (Villa Regina) es segundo con 32 y tercero Fausto Rodas Ibarra (Gral. Roca) con 18
Entre los VARILLEROS el campeón del Nocturno 2026, Mario Gabrielloni (Neuquén) se ubica al frente con 39 puntos. Lo sigue Valentín Salvioni (Villa Regina) con 32 y es tercero Luciano Rosso (Villa Regina) con 28.
CRONOGRAMA DE COMPETENCIA
El sábado se destinará íntegramente para la realización de Pruebas Libres, que se conformarán de tres tandas cronometradas. El domingo se desarrollarán las dos series de ordenamiento y final para cada una de las categorías
HORARIOS
Sábado
14:00 hs – Administrativa
15:00 hs – Pruebas Libres
Domingo
08:30 hs – Apertura del predio
09:45 hs – Clasificaciones
11:00 hs – Series y finales.
Prensa Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario