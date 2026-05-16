Se confirma la realización de la segunda fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting.

Tras la reprogramación obligada por las condiciones climáticas del pasado fin de semana, el Moto Club Reginense confirma la realización de la segunda fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting.
Con la pista en condiciones y la expectativa renovada, la organización busca dar continuidad al calendario de uno de los certámenes más tradicionales de la región. La actividad oficial se llevará a cabo los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en las instalaciones del Kartódromo local.
Se recuerda que se incorporó al esquema de competencias del día sábado una serie de ordenamiento, siendo dos por categorías las a desarrollar.
INSCRIPCIONES Y CRONOGRAMA DE COMPETENCIA
Para asegurar la participación de la mayor cantidad de volantes, se ha decidido mantener abierto el registro de competidores bajo las siguientes condiciones:
► Plazo máximo: Las inscripciones cerrarán de forma definitiva el viernes 15 a las 12:00 hs.
► Pilotos ya inscriptos: Quienes hayan realizado el trámite para la fecha originalmente programada no necesitan volver a inscribirse; su lugar se encuentra debidamente reservado.
► Nuevos cupos: Aquellos pilotos que no pudieron anotarse anteriormente tienen la oportunidad de hacerlo hasta el límite horario mencionado.
DETALLES DEL EVENTO
• Lugar: Kartódromo del Moto Club Reginense, Villa Regina.
• Fecha: 16 y 17 de mayo.
• Categorías participantes: Internacional, 125cc, 150 Mayor, Varilleros y Juvenil.
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