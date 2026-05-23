Después de 32 años de aquel hallazgo: “Wiñol tutuafiñ mapu meu tain cuifique che iem” (Regresaron a la tierra nuestros ancestros) en Cervantes.

ACTO DE RESTITUCIÒN AL PUEBLO MAPUCHE DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS.
Este sábado 23 de Mayo se llevó a cabo el acto de restitución al pueblo Mapuche de los restos óseos humanos encontrados en nuestra localidad en el año 1994 y que la justicia de Río Negro, mediante Expediente Judicial N° 9890-VI-94, determinó que corresponden a “araucanos”.
Luego de un proceso intercultural e interinstitucional iniciado en mayo de 2025, llevado adelante de manera conjunta con el Concejo de Desarrollo de Comunidades indígenas (CODECI), la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, junto a las comunidades Antu Mapu, de Ingeniero Huergo, Elel Quimún de Fiske Menuco/General Roca, Calfú Cume Mongen de Cervantes, Pu Mapuches Urbanas de Mainqué, Neuquén y Cervantes y Pu Anai (estimadas/amigas) de Neuquén y Cervantes, el Museo del Centenario y la Municipalidad de Cervantes, a través de talleres autogestivos se recuperó el conocimiento ancestral para llevar adelante la ceremonia de acuerdo a las pautas del pueblo Mapuche. En ese proceso nace el Colectivo Intercultural Ñimitún Quimún (recuperando el conocimiento). Las partes involucradas firmaron un acta, mediante el cual, asumieron de manera conjunta el resguardo del Sitio Sagrado, donde descansan los Cuifique Che Iem (ancestros).
La intendenta Claudia Montanaro agradece a todas las personas que hicieron posible este camino de construcción intercultural, que, si bien no fue sencillo, se demostró que es posible. Especialmente, agradece a la Lonko Fermina Pichumilla, que fue quien llevo adelante la Ceremonia de Restitución.
Después de 32 años de aquel hallazgo: “Wiñol tutuafiñ mapu meu tain cuifique che iem” (Regresaron a la tierra nuestros ancestros). Y de este modo, nuestra ciudad marca un hecho histórico y sin precedentes en Río Negro, convirtiéndose en referencia para futuros procesos de restitución y diálogo intercultural.
La restitución de restos humanos es un acto de reconocimiento y respeto hacia personas y sus comunidades, que contribuye a la memoria histórica y la justicia; pero sobre todo, es un acto profundamente humano.
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