CÍRCULO ITALIANO RUMBO A EUROPA.
Nuestra institución recibió un aporte del Gobierno de Río Negro destinado a la categoría 2012 de fútbol masculino, que representará a la provincia, la ciudad y al país como el único equipo argentino en el Torneo “Las Raíces”, a disputarse en la Isla de Isquia, Italia.
Gracias a este apoyo, 20 jugadores junto a su cuerpo técnico y dirigentes podrán viajar para participar de dos competencias internacionales entre el 21 de mayo y el 3 de junio.
Agradecemos al Gobierno de Río Negro, al gobernador Alberto Weretilneck, al ministro Juan Pablo Muena y al intendente Luis Albrieu, así como también a toda la comitiva de la gobernación e intendentes de distintas localidades que colaboraron adquiriendo números de rifas.
Un reconocimiento especial al esfuerzo de las familias, cuerpo técnico y autoridades que hicieron posible este sueño.
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