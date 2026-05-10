Se inauguró el Memorial de Malvinas en Regina: “reconocimiento y gratitud a los héroes”.
Con la presencia del gobernador, Alberto Weretilneck, el intendente Luis Albrieu, excombatientes, legisladores, instituciones locales y una importante convocatoria de vecinos, quedó inaugurado este sábado el Paseo de Malvinas en Villa Regina, un espacio destinado a homenajear a los héroes de la guerra y mantener viva la memoria de los 649 soldados argentinos caídos en combate.
El nuevo memorial está ubicado en la plaza Primeros Pobladores, junto al recientemente inaugurado Paseo de la Memoria y dentro del denominado Paseo del Centenario. El espacio, de forma circular, cuenta con una representación minimalista de las Islas Malvinas en el centro, rodeada por las banderas de Río Negro, Argentina y Tierra del Fuego. Además, se incorporaron representaciones del continente americano y antártico, junto a tres tótems con placas recordatorias dedicadas a los caídos.
Durante el acto, el intendente Albrieu destacó la importancia simbólica de la obra y aseguró sentirse “incómodo” cuando recibe agradecimientos por su concreción. “Lo prometimos al inicio de mi gestión, pero en ese momento era imposible para el municipio. Hoy somos nosotros los agradecidos con ustedes. Este es un gesto que simboliza a todos los héroes de Malvinas”, expresó emocionado frente a los presentes.
También tomaron la palabra los excombatientes Mario Munafó y Eleazar Vázquez, además de Sonia Almada, referente provincial vinculada a la causa Malvinas.
Por su parte, Weretilneck remarcó el valor de la memoria colectiva y sostuvo que “la memoria es una construcción diaria, no un monumento”. “Que este espacio sea el lugar donde los más chicos vengan y se hagan preguntas, para que las futuras generaciones luchen más y tengan mejores resultados que nosotros”, afirmó el mandatario provincial.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la colocación de una cápsula del tiempo ubicada a un costado del memorial. Allí se resguardaron archivos, objetos y material audiovisual que serán abiertos en 2048, dentro de 22 años.
Además, durante la ceremonia se entregaron distinciones, presentes y banderas confeccionadas por los propios excombatientes. El acto concluyó con una intervención artística a cargo de Belén Moraca.
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Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/05/09/45300-se-inauguro-el-memorial-de-malvinas-en-regina-reconocimiento-y-gratitud-a-los-heroes
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