El sábado 16 de Mayo, Lalcec Villa Regina junto a Fundación Vivir inauguraron la ampliación de la Sede donde funcionará el sector de Kinesiología y Fisioterapia, dependiente del Hospital de Villa Regina.
Espacio pensado para mejorar la atención de pacientes neurológicos y oncológicos.
Dicho sector incorpora gabinetes individuales, un área de rehabilitación integral y equipamiento necesario que permitirá brindar una atención de mayor calidad para la comunidad.
Este logro no hubiera posible sin la gran colaboración de instituciones y de toda la comunidad de Villa Regina a quienes siempre estaremos agradecidos.
- Lalcec Villa Regina - FUNDACIÓN VIVIR.
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