Quedó inaugurada, en Huergo, la obra "Palabras de Luz", el monumento a la Biblia.

Se inauguró en el arco de ingreso de Huergo la obra "Palabras de Luz", un monumento a la Biblia.
Con la participación de distintas iglesias, esta noche se llevó adelante en el arco de ingreso a la localidad la inauguración de la obra “Palabras de Luz”, un monumento a la Biblia.
El acto contó con la presencia de la Intendente Silvia Penilla, quien brindó un agradecimiento especial a todos los pastores que se acercaron para acompañar este importante acontecimiento de unión para la comunidad cristiana evangélica.
La obra fue confeccionada por Ángel Morales, de Ignis Artesanal, y realizada íntegramente en acero inoxidable calidad 304, combinando acero espejo y acero mate, materiales que aportan resistencia, brillo y una fuerte presencia visual.
Su diseño también guarda un profundo significado simbólico: cuenta con 13 páginas por lado; 12 representan a los apóstoles y la número 13 simboliza a Jesús, quien tiene la palabra, una interpretación desarrollada como libertad del autor.
Su denominación “Palabras de Luz” hace referencia a la nobleza del material con el que fue realizada; sus brillos y reflejos la hacen visible tanto de día como de noche. Además, las páginas fueron separadas entre sí para permitir que los haces de luz atraviesen sus hojas, creando una imagen cargada de significado y espiritualidad.
Que este monumento sea un símbolo de encuentro y esperanza para todos los vecinos, iluminando el camino de nuestra comunidad para seguir construyendo desde la fe y los valores compartidos.
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