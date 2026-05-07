𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗢 𝗬 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝟮° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
El Kartódromo del Moto Club Reginense se prepara para recibir este fin de semana la segunda cita del Campeonato Patagónico de Karting. Tras un inicio de temporada vibrante, la institución organizadora confirmó importantes modificaciones en la estructura de las competencias que comenzarán a regir a partir de esta fecha.
El cronograma estipula que el sábado estará dedicado exclusivamente a las tandas de entrenamientos, mientras que el domingo se desarrollará el plato fuerte con las clasificaciones y carreras finales.
NACE LA CATEGORÍA "150 MAYOR"
Una de las novedades más destacadas surge de la decisión de la Comisión Directiva de unificar divisionales. Con el objetivo de ganar competitividad y optimizar los tiempos en pista, las categorías 150cc 4 Tiempos y Master se han fusionado en una única denominada 150 MAYOR.
De esta manera, el parque de máquinas para el domingo quedará compuesto por:
INTERNACIONAL
125CC
VARILLEROS
150 MAYOR (NUEVA)
JUVENIL
Por su parte, la categoría Junior mantendrá un enfoque netamente formativo. Sus pilotos tendrán actividad durante los entrenamientos del sábado, pero no integrarán el programa de competencias del domingo.
NUEVO ESQUEMA DE COMPETENCIA
La reestructuración de las categorías permitió a los organizadores estirar el cronograma y sumar una instancia más de adrenalina: la serie de ordenamiento.
"Estos cambios permitieron disponer de un lapso de tiempo mayor, sumándose una serie de ordenamiento al cronograma de competencias en todas las categorías participantes", explicaron desde el Moto Club.
Con esta incorporación, el público que se acerque al trazado reginense este domingo podrá disfrutar de una manga adicional de competencia previa a las finales, lo que promete una lucha más ajustada por los puntos en esta segunda de las diez fechas previstas para el calendario 2026.
COMO LLEGAN LOS CAMPEONATO
En la categoría INTERNACIONAL Nicolás Zottele (Villa Regina) llega como líder con 40 unidades, superando por 1 a Marcos Mungai (Villa Regina) y Maximiliano Donolo (Villa Regina) que igualan en la segunda posición.
La 125cc lo tiene a Nicolás Donolo (Villa Regina) al frente del certamen con 48 puntos. Seguido por Marcelo Tinti (Villa Regina) con 41 y Angel De Toffol (Villa Regina) con 36
En la nobel categoría 150 MAYOR es Javier Casamayor (Neuquén) quien encabeza el campeonato con 34 puntos, seguido por Nicolás Scuadroni (Villa Regina) a una unidad y Pablo Pasanitti (Luis Beltrán) en la tercera ubicación a tres.
En la JUVENIL Tiago Revert (Villa Regina) se posiciona en la primera posición con 38 puntos. Joaquín Melita (Villa Regina) es segundo con 32 y tercero Fausto Rodas Ibarra (Gral. Roca) con 18
Entre los VARILLEROS el campeón del Nocturno 2026, Mario Gabrielloni (Neuquén) se ubica al frente con 39 puntos. Lo sigue Valentín Salvioni (Villa Regina) con 32 y es tercero Luciano Rosso (Villa Regina) con 28.
CRONOGRAMA DE COMPETENCIA
El sábado se destinará íntegramente para la realización de Pruebas Libres, que se conformarán de tres tandas cronometradas. El domingo se desarrollarán las dos series de ordenamiento y final para cada una de las categorías
HORARIOS
Sábado
14:00 hs – Administrativa
15:00 hs - Pruebas Libres
Domingo
08:30 hs – Apertura del predio
09:45 hs – Clasificaciones
11:00 hs – Series y finales.
Prensa Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario