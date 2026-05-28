Círculo Italiano finalizó su participación en el Torneo Las Raíces en Isquia, Italia, logrando un gran tercer puesto.
La categoría 2012 cerró una experiencia inolvidable representando con orgullo nuestros colores en tierras italianas, enfrentando a equipos internacionales y dejando una enorme imagen dentro y fuera de la cancha
Con esfuerzo, compromiso y compañerismo, nuestros chicos culminaron el torneo subiéndose al podio y llevando el nombre de Círculo Italiano bien alto
Felicitaciones a todo el plantel, cuerpo técnico y familias que acompañaron esta hermosa experiencia deportiva y cultural.
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