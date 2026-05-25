SE DEFINEN EL FUTURO DE LA UNCO, Y LA FACTA VA A LAS URNAS CON DOS PROPUESTAS OPUESTAS.

Durante este martes 26 y miércoles 27 de mayo, la comunidad académica de Río Negro y Neuquén elegirá a sus máximas autoridades centrales y locales. En Villa Regina, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos concentra la atención regional con una reñida contienda entre la continuidad institucional y la renovación de la gestión.
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ingresa en una semana crucial para la definición de su rumbo institucional y político de cara a los próximos cuatro años. Un padrón histórico de más de 37.000 electores habilitados —que incluye a los claustros de docentes, no docentes, graduados y estudiantes— asistirá a las urnas durante las jornadas del 26 y 27 de mayo.
La gigantesca maquinaria electoral universitaria desplegará mesas de votación en todas las unidades académicas distribuidas a lo largo de las provincias de Neuquén y Río Negro. En esta histórica cita, la comunidad académica no solo definirá la conducción del rectorado y el vicerrectorado, sino también las conducciones de los decanatos de las 17 unidades académicas y las representaciones en los Consejos Directivos y el Consejo Superior.
El proceso electoral adquiere una relevancia singular en el contexto actual, donde se debaten los modelos de gestión, el presupuesto universitario, los planes de estudio y la inserción de las unidades en las economías productivas regionales.
Las facultades y asentamientos abrirán sus puertas desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, garantizando el acceso a las urnas bajo la supervisión directa de la Junta Electoral Central.
EL PULSO ELECTORAL EN LA FACTA.
Dentro de los múltiples focos de disputa en el territorio rionegrino, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (FACTA), con sede en Villa Regina, emerge como uno de los escenarios más dinámicos y polarizados de la contienda actual.
En esta unidad académica, clave para el desarrollo socio productivo y agroindustrial del Alto Valle, se han oficializado dos propuestas claramente diferenciadas que buscan conducir los destinos de la institución.
Por un lado, la Lista 14 se presenta bajo la premisa de la continuidad y consolidación del proyecto en marcha, postulando la reelección del actual decano, Valentín Tassile, quien está acompañado por Ivanna Milanesi como candidata a vicedecana. Su plataforma hace énfasis en profundizar las líneas de investigación alimentaria vigentes, afianzar la infraestructura académica local y robustecer los vínculos existentes con el sector productivo de la región.
En la vereda opuesta se posiciona la Lista 20, que articula un espacio de renovación y debate interno dentro del establecimiento reginense. Esta opción opositora impulsa como candidato a decano a Hugo Curzel, reconocido docente del asentamiento universitario, compartiendo la fórmula ejecutiva con Elizabeth Ohaco en la postulación a vicedecana. La propuesta de este sector promete una reconfiguración de la vinculación tecnológica y un renovado impulso institucional en la gestión de los recursos.
Los analistas universitarios coinciden en que la elección en la FACTA posee un final abierto debido a la alta paridad en los claustros docente y estudiantil, convirtiendo a Villa Regina en una de las postales políticas más interesantes del Comahue en este mayo de 2026.
Publicación de INFOREGINA.
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