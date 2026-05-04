Este 9 y 10 de mayo, el Aeroclub reginense festeja siete décadas con un festival aéreo.

Regina se prepara para el mayor festival aéreo de las últimas décadas.
Este 9 y 10 de mayo, el Aeroclub reginense festeja siete
décadas con acrobacias, paracaidismo y más de 20 aviones de Argentina y Chile.
Se trata de un evento que no se repetía desde los años 80.
Desde LCR realizamos un vuelo recreativo y te compartimos las mejores fotos.
Foto: Celeste Cerezuela de LCR.
El próximo fin de semana, el cielo de la ciudad será el escenario de un festejo histórico. El Aeroclub Villa Regina celebra su 70° aniversario (1956-2026) con un festival aeronáutico de gran escala que reunirá a cerca de 20 aviones provenientes de distintos puntos de la provincia, Neuquén y Chile.
José Baleani, presidente de la institución, destacó en diálogo con LCR Diario la relevancia del encuentro: "De esta magnitud no se realiza un festival aéreo desde la década de los 80". Baleani recordó que en 2024 se realizó un evento pequeño por el centenario de Regina, pero el clima no acompañó. Para este fin de semana, todas las miradas están puestas en el viento, factor determinante que en ocasiones puede obligar a cancelar los vuelos.
El cronograma del fin de semana.
El predio del Aeródromo (ubicado sobre Ruta 22) abrirá sus
puertas ambos días a las 09:00, extendiéndose la jornada hasta las 19:00. El
programa tentativo incluye:
Acrobacia Aérea: Con tres salidas diarias a las 10:00, 12:30
y 16:40. Se presentarán aviones acrobáticos y el imponente "Viper
2K".
Paracaidismo y Parapente: Exhibiciones programadas para las
11:00 y 14:30.
Aeromodelismo: Demostraciones de destreza a las 15:10.
Servicios en tierra: El público podrá disfrutar de un patio
de comidas, artesanos, espectáculos en vivo y un gran cierre cultural el
domingo a las 18:00.
La magia de los "Vuelos de Bautismo".
Celeste, integrante de LCR, realizó un paseo aéreo de los
que se denominan "Vuelos de Bautismo". Esta experiencia es
especialmente recomendada en esta época de otoño, donde el valle se inunda de
una belleza particular.
El vuelo dura entre 15 y 20 minutos y tiene un costo de
$40.000 por persona. A diferencia de un viaje en avión comercial, en estos
vuelos se sobrevuela la ciudad de cerca, permitiendo incluso solicitar al
piloto pasar por un lugar en particular. Están disponibles todos los fines de
semana, para reservar comunicarse al WhastApp: 2984329074.
Información para los asistentes.
Entrada General: $5.000.
Menores: Hasta 12 años no pagan entrada.
Actividades: Avión acrobático, planeadores, paracaidismo, parapente, aeromodelismo y vuelos recreativos.
Ubicación: Aero Club Villa Regina, Ruta 22 y Aeródromo.
"Es un evento para toda la familia", invitan desde la organización, esperando que este aniversario marque un antes y un después en la historia reciente de la aviación regional.
Imágenes: LA COMUNA DE VILLA REGINA LCR.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/05/03/44739-regina-se-prepara-para-el-mayor-festival-aereo-de-las-ultimas-decadas
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