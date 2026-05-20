A PARTIR DEL JUEVES 21 DE MAYO COMENZARÁN A FUNCIONAR LOS RADARES EN LAS RUTAS DE RÍO NEGRO.
La Municipalidad de Chichinales informa a la comunidad que, a partir del próximo jueves 21 de mayo, los radares instalados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial comenzarán a aplicar multas efectivas a quienes excedan los límites de velocidad.
En la Ruta Nacional 22, los controles estarán ubicados en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado. También habrá puntos de control en la Ruta 151 (Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal), en la Ruta 250 (Lamarque) y en la Ruta 3 (Viedma y Sierra Grande).
Según informaron desde Seguridad Vial, el objetivo de esta medida no es recaudatorio, sino preventivo, con el fin de reducir siniestros viales y promover una conducción más responsable.
Por ello, recomendamos a todos los vecinos que transitan habitualmente por las rutas de la provincia respetar las velocidades máximas permitidas y conducir con precaución.
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