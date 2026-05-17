domingo, 17 de mayo de 2026

El Albo se quedó con el clásico Reginense.



Esta tarde el Albo se quedó con el clásico.

Con dos goles de Tobías Rivas, Enzo Yáñez y Rubén García, el Club Atlético Regina goleó 4 -1 a Círculo Italiano en el clásico de la Ciudad y sigue como líder de la Liga Deportiva Confluencia.
En tercera fue empate 1-1 y en predecima fue victoria de granate Círculo Italiano por 1 a 0.


Por la décima fecha de la Zona Campeonato de la Liga Deportiva Confluencia, el «Albo» se impuso con un contundente 4 a 1 ante su eterno rival en una tarde perfecta. Con este resultado y la caída de CIMAC, el conjunto reginense estira la ventaja y acaricia el título.

La previa del clásico de la ciudad ya anticipaba dos realidades diametralmente opuestas, y los noventa minutos de juego no hicieron más que ratificar el presente de ambos planteles. En la cancha del Club Atlético Regina, el líder del torneo recibió a un golpeado Círculo Italiano que arrastraba la dura racha de no haber conocido la victoria en las nueve fechas anteriores, ubicándose en el fondo de la tabla.

El ambiente de clásico prometía paridad, pero dentro del campo de juego la historia fue una sola: un dominio absoluto de Atlético Regina de principio a fin.

EL «ALBO» PISÓ FUERTE EN CASA.

Desde el pitazo inicial, el dueño de casa impuso condiciones, manejó los hilos del encuentro y no le dio chances de reacción a la visita. La superioridad futbolística se tradujo rápidamente en el marcador con una actuación estelar de sus atacantes.
Tobías Rivas fue la gran figura de la tarde al inflar las redes en dos oportunidades. Enzo García y Rubén García completaron la fiesta de goles con un tanto cada uno para sellar el 4 a 1 definitivo.
Por el lado de Círculo Italiano, el descuento del honor llegó por parte de Mateo Cheuquepan, en una tarde para el olvido para el conjunto «Granate».

Como antesala del plato fuerte, el partido de Tercera División brindó un espectáculo mucho más equilibrado y terminó en un empate 1 a 1, dejando flotando la tensión de cara al duelo de los primeros equipos.

RUMBO AL CAMPEONATO.

La victoria no solo significa el orgullo de ganar el clásico local, sino que tiene un valor de oro de cara a la definición del Campeonato Apertura.

Aprovechando la derrota de CIMAC, Atlético Regina capitalizó al máximo su triunfo y se descolgó en la tabla de posiciones. Ahora, el Albo es el único líder del certamen con 21 puntos.

El dato: A falta de tan solo tres fechas para el cierre del campeonato, Atlético Regina depende de sí mismo para gritar campeón, consolidando su chapa de candidato y estirando la fiesta en toda la ciudad.

Publicado en INFOREGINA.

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