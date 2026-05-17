El Albo se quedó con el clásico Reginense.

Esta tarde el Albo se quedó con el clásico.
Por la décima fecha de la Zona Campeonato de la Liga Deportiva Confluencia, el «Albo» se impuso con un contundente 4 a 1 ante su eterno rival en una tarde perfecta. Con este resultado y la caída de CIMAC, el conjunto reginense estira la ventaja y acaricia el título.
La previa del clásico de la ciudad ya anticipaba dos realidades diametralmente opuestas, y los noventa minutos de juego no hicieron más que ratificar el presente de ambos planteles. En la cancha del Club Atlético Regina, el líder del torneo recibió a un golpeado Círculo Italiano que arrastraba la dura racha de no haber conocido la victoria en las nueve fechas anteriores, ubicándose en el fondo de la tabla.
El ambiente de clásico prometía paridad, pero dentro del campo de juego la historia fue una sola: un dominio absoluto de Atlético Regina de principio a fin.
EL «ALBO» PISÓ FUERTE EN CASA.
Como antesala del plato fuerte, el partido de Tercera División brindó un espectáculo mucho más equilibrado y terminó en un empate 1 a 1, dejando flotando la tensión de cara al duelo de los primeros equipos.
RUMBO AL CAMPEONATO.
La victoria no solo significa el orgullo de ganar el clásico local, sino que tiene un valor de oro de cara a la definición del Campeonato Apertura.
Aprovechando la derrota de CIMAC, Atlético Regina capitalizó al máximo su triunfo y se descolgó en la tabla de posiciones. Ahora, el Albo es el único líder del certamen con 21 puntos.
El dato: A falta de tan solo tres fechas para el cierre del campeonato, Atlético Regina depende de sí mismo para gritar campeón, consolidando su chapa de candidato y estirando la fiesta en toda la ciudad.
Publicado en INFOREGINA.
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