Valkirias Rosas de Regina cumplió un sueño: llegó el bote dragón.
La asociación civil Valkirias Rosas presentó oficialmente este sábado su esperado bote dragón, un objetivo que logró concretarse tras años de trabajo, actividades solidarias y esfuerzo compartido entre mujeres de todo el Alto Valle que integran el espacio con base en Villa Regina.
La agrupación está conformada por mujeres que transitan o transitaron el cáncer y desde hace tiempo impulsa distintas actividades vinculadas al acompañamiento, la contención y el deporte. El remo, práctica característica del grupo, es una actividad especialmente recomendada para supervivientes de cáncer de mama debido a los beneficios físicos y emocionales que aporta, como el fortalecimiento muscular, la mejora del estado físico y el bienestar general.
La presentación de la embarcación fue celebrada con emoción ayer, por las integrantes de Valkirias Rosas, quienes destacaron que la llegada del bote representa mucho más que un logro material. “Hoy mostramos todo lo que hubo detrás: la unión, el esfuerzo, el amor y la fuerza de una comunidad que nunca dejó de creer”, expresaron a en diálogo con LCR.
Desde la asociación remarcaron que el camino para alcanzar este objetivo estuvo acompañado de múltiples actividades, ventas y eventos organizados para reunir fondos y sostener el proyecto en el tiempo. También recordaron a todas las mujeres que formaron parte del grupo y dejaron su huella a lo largo de los años.
“Cada venta, cada encuentro y cada remada fueron acercándonos a este momento”, señalaron al compartir la noticia de la incorporación del bote dragón, considerado uno de los grandes sueños colectivos de la organización que les permitirá sumar nuevas competencias tanto dentro del país como en chile, donde durante octubre del 2025 lograron el primer puesto.
Publicado en LCR - LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/05/17/45885-valkirias-rosas-de-regina-cumplio-un-sueno-llego-el-bote-dragon
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