domingo, 17 de mayo de 2026

Valkirias Rosas cumple un sueño llegó a Regina el bote dragón.






La agrupación está conformada por mujeres que transitan o transitaron el cáncer y desde hace tiempo impulsa distintas actividades vinculadas al acompañamiento, la contención y el deporte. El remo, práctica característica del grupo, es una actividad especialmente recomendada para supervivientes de cáncer de mama debido a los beneficios físicos y emocionales que aporta, como el fortalecimiento muscular, la mejora del estado físico y el bienestar general.

"Hoy, 16/05/2026, Valkirias Rosas cumple un sueño.

Un sueño lleno de historias, momentos compartidos y huellas que quedaron para siempre en este camino.

Hay sueños que parecen imposibles hasta que un día toman forma frente a nuestros ojos.

Después de tanto camino recorrido, de tantos esfuerzos silenciosos y de pequeñas cosas que parecían simples, hoy entendemos que todo nos estaba trayendo hasta acá.

En esta historia hubo muchas manos, muchas risas y muchas mujeres que dejaron su huella. Algunas siguen remando juntas y otras quedaron como parte del recuerdo, pero cada una dejó algo suyo en este sueño que fue creciendo poco a poco, casi sin darnos cuenta.

Cada venta, cada bajada y cada evento fueron empujando este anhelo hacia adelante, convirtiéndolo en algo cada vez más real. Y aunque muchas veces parecía lejano, nunca dejamos de imaginar este momento.

Hoy no mostramos solamente algo material.

Hoy mostramos todo lo que hubo detrás: la unión, el esfuerzo, el amor y la fuerza de una comunidad que nunca dejó de creer".

INFORMACIÓN: VALKIRIAS ROSAS.

- Enlace publicación de LA COMUNA DE VILLA REGINA.

http://elreginense.blogspot.com/2026/05/valkirias-rosas-de-regina-cumplio-un.html


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