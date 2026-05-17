Valkirias Rosas cumple un sueño llegó a Regina el bote dragón.

La agrupación está conformada por mujeres que transitan o transitaron el cáncer y desde hace tiempo impulsa distintas actividades vinculadas al acompañamiento, la contención y el deporte. El remo, práctica característica del grupo, es una actividad especialmente recomendada para supervivientes de cáncer de mama debido a los beneficios físicos y emocionales que aporta, como el fortalecimiento muscular, la mejora del estado físico y el bienestar general.
"Hoy, 16/05/2026, Valkirias Rosas cumple un sueño.
Un sueño lleno de historias, momentos compartidos y huellas
que quedaron para siempre en este camino.
Hay sueños que parecen imposibles hasta que un día toman
forma frente a nuestros ojos.
Después de tanto camino recorrido, de tantos esfuerzos
silenciosos y de pequeñas cosas que parecían simples, hoy entendemos que todo
nos estaba trayendo hasta acá.
En esta historia hubo muchas manos, muchas risas y muchas
mujeres que dejaron su huella. Algunas siguen remando juntas y otras quedaron
como parte del recuerdo, pero cada una dejó algo suyo en este sueño que fue
creciendo poco a poco, casi sin darnos cuenta.
Cada venta, cada bajada y cada evento fueron empujando este
anhelo hacia adelante, convirtiéndolo en algo cada vez más real. Y aunque
muchas veces parecía lejano, nunca dejamos de imaginar este momento.
Hoy no mostramos solamente algo material.
Hoy mostramos todo lo que hubo detrás: la unión, el
esfuerzo, el amor y la fuerza de una comunidad que nunca dejó de creer".
INFORMACIÓN: VALKIRIAS ROSAS.
- Enlace publicación de LA COMUNA DE VILLA REGINA.
http://elreginense.blogspot.com/2026/05/valkirias-rosas-de-regina-cumplio-un.html
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