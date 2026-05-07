El Aeroclub cumplió 70 años y festeja con una gran jornada que reunirá aviones de varias provincias de Argentina y Chile.

Acrobacias, paracaidismo y aviones internacionales: así será el histórico festival aéreo en Regina.
El Aeroclub cumplió 70 años y festeja con un gran evento que
reunirá aviones de varias provincias de Argentina y Chile. El cronograma cuenta
con acrobacias, paracaidismo, vuelos recreativos, música, gastronomía y
feriantes durante dos jornadas que prometen una cartelera de alto impacto para
toda la familia y para los amantes de la aviación.
El próximo 9 y 10 de mayo, el Aeroclub de Regina celebrará sus 70 años con un festival aéreo de gran escala que promete convertir el cielo valletano en escenario de acrobacias, vuelos y maniobras que no se ven en la región desde los 80′.
“Hace mucho tiempo
que Regina no tenía algo así, desde los 80′ que no hay un evento a esta
escala», resumió el presidente del Aeroclub, José Baleani en diálogo con Diario
RÍO NEGRO. La convocatoria superó las fronteras regionales, confirmando la
presencia de la Fuerza Aérea Argentina y de cerca de 20 aviones de Neuquén, Río
Negro, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza. Incluso desde Villarrica, Chile, que
cruzarán la cordillera para sumarse a este aniversario con sus aeronaves.
Durante ambas jornadas, el aeroclub, ubicado en Ruta 22 y
Aeródromo, abrirá de 9 a 19 y ofrecerá un espectáculo permanente de acrobacias
aéreas, demostraciones de paracaidismo, aeromodelismo, planeadores y vuelos
recreativos para quienes quieran observar el Alto Valle desde el aire.
«Traigan reposera, mate y la mejor buena onda porque va a
ser un festival único», José Baleani, presidente del Aeroclub de Regina.
Además, el festival no solo se vivirá en el aire, sino que
contará con una feria diseñada para los entusiastas de la aviación. «Vienen
feriantes de Buenos Aires con cosas relacionadas a la aeronáutica, repuestos y
material de avión», destacó Baleani sobre la original propuesta comercial.
La oferta se completa con un paseo gastronómico que incluirá
carros de comida, helados artesanales y cerveza tirada. También, se montará un
escenario con pantallas gigantes, música en vivo, espectáculos culturales y
estacionamiento. El objetivo es brindar un espacio recreativo único para toda la
familia durante los dos días.
Acrobacias aéreas, vuelos y aviones de Chile: el festival
que revolucionará Regina.
El presidente del Aeroclub señaló que el proyecto, iniciado hace meses como una propuesta modesta financiada mediante un bingo, creció hasta convertirse en un evento de escala regional gracias al respaldo del Municipio, el Gobierno Provincial y diversas instituciones.
Entre las exhibiciones más esperadas estará la participación
del piloto acrobático José Ignacio Basílico, que realizará maniobras aéreas
durante las dos jornadas del festival. También habrá vuelos de bautismo para el
público, con recorridos de entre 15 y 20 minutos sobre la ciudad y el Alto
Valle.
“Lo mismo que se hace el sábado se hace el domingo así quienes
no pueden ir alguno de los días pueden ir al otro y disfrutar”, explicó Baleani
sobre el cronograma preparado para que todos puedan disfrutar del festival sin
perderse ninguna de las actividades principales. Las exhibiciones aéreas, los
vuelos recreativos y las demostraciones de paracaidismo se repetirán durante
ambas jornadas.
José Baleani, presidente del aeroclub de Regina.
El presidente también destacó el enorme trabajo previo que
demandó poner en condiciones el predio del aeroclub para recibir al público.
Durante los últimos días trabajaron máquinas, camiones y personal municipal en
la limpieza y acondicionamiento de los sectores cercanos a la pista y los
estacionamientos.
Las entradas cuestan $5.000 y los menores de 12 años no
pagan, buscando fomentar la pasión por volar. Se pueden conseguir en puntos de
venta como Librería Namuncurá, Neumáticos Lemans, Gala Peluquería (Aldo
Milanesi y Vuelta de Obligado) y EcoPesca (Avenida Mitre). Los organizadores
remarcaron que no se puede hacer fuego en predio.
La escuela de vuelo que volvió a despegar en Villa Regina.
El aniversario del Aeroclub llega además en un momento
especial para la institución, que en los últimos años logró recuperar parte de
la actividad aeronáutica que había perdido con el paso del tiempo.
Actualmente el aeroclub volvió a contar con escuela de vuelo
y ya tiene siete alumnos que se forman como pilotos. Algunos llegan desde
Allen, Roca y Choele Choel para realizar las prácticas en Regina.
El aeroclub prepara el terreno para recibir a cientos de personas
en el festival aéreo.
“Habilitamos otra vez la escuela de vuelo y eso fue algo muy
lindo”, contó Baleani, quien recordó que la formación de pilotos había dejado
de funcionar a comienzos de los años 80.
Para recuperar la actividad incorporaron además una nueva
aeronave, un Cessna 150, destinado a la instrucción de alumnos.
Fotos: Juan Thomes.
Publicado en Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/acrobacias-paracaidismo-y-aviones-de-chile-asi-sera-el-historico-festival-aereo-en-regina/
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