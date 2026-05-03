Por la fecha 8 de la Liga Deportiva Confluencia, Regina cayó por 1-0 en condición de local ante Union Alem Progresista en primera división y 2-0 en tercera división.
Es importante destacar que el primer equipo no perdía por Liga Confluencia desde el 28 de agosto de 2025, lo que suma más de 8 meses sin conocer la derrota y jugando de local (más allá de haber jugado en cancha de Círculo) no se perdía desde el 16 de marzo de 2025 contando Liga y Regional, lo que enmarca el gran presente deportivo del equipo.
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