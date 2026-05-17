domingo, 17 de mayo de 2026
Previo al inicio de las clasificaciones de la segunda fecha, el Padre Juan José Harmsen realizó la tradicional bendición a este nuevo campeonato anual de Karting del Moto Club Reginense.
42° CAMPEONATO PATAGÓNICO DE KARTING.
Previo al inicio de las clasificaciones de la segunda fecha, el Padre Juan José Harmsen realizó la tradicional bendición a este nuevo campeonato anual de Karting del Moto Club Reginense.
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EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
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