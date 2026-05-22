DE LA PERIFERIA AL TOP 5 NACIONAL, LA GESTIÓN DE BOMBEROS QUE TRANSFORMA A VILLA REGINA Y NEGOCIA BENEFICIOS CON YPF.
En una extensa e informativa entrevista brindada al medio InfoRegina, José “Pepe” Calderón trazó una radiografía detallada del presente y futuro de los Bomberos Voluntarios. Su perspectiva no es menor: además de integrar la Comisión Directiva de la entidad reginense, Calderón se desempeña como presidente de la Federación de Bomberos de Río Negro y ocupa el cargo de Tesorero en el Consejo National de Bomberos de la República Argentina.
El dirigente repasó su reciente presentación de balances ante el Concejo Deliberante local, el avance de las obras edilicias, un histórico proyecto de importación directa de vehículos desde Europa y el posicionamiento de la provincia en el mapa bomberil nacional.
EL NUEVO CUARTEL EN CUENTA REGRESIVA.
INFRAESTRUCTURA DE VANGUARDIA.
El nuevo edificio respetará el diseño originalizado en 2015, con sutiles mejoras operativas. El espacio estará sectorizado para garantizar la máxima eficiencia ante las emergencias:
- Planta Baja: Albergará la totalidad de las unidades operativas, sumando boxes específicos para lavadero, un área destinada al servicio de mecánica y los vestuarios del personal en el ala sur.
- Planta Superior: Estará equipada con sistemas integrados de calefacción y refrigeración. Contará con sanitarios y duchas para ambos sexos, un salón preparado específicamente para la capacitación permanente y dos dormitorios con capacidad para 12 personas (tres literas por habitación).
Esta infraestructura habitacional permitirá implementar un sistema de personal rotativo nocturno. Al pernoctar los bomberos en el propio cuartel, se agilizará notablemente la primera intervención ante un siniestro, evitando la necesidad de activar el toque de sirena comunitaria en altas horas de la noche. Asimismo, servirá para alojar a brigadas de otras localidades que se encuentren en tránsito por capacitaciones o traslados.
ALIANZA ESTRATÉGICA CON YPF POR EL COMBUSTIBLE.
En su rol federal, Calderón detalló las gestiones de alto nivel que se están realizando para paliar uno de los costos operativos más asfixiantes del sistema: el combustible. El Sistema Nacional de Bomberos cuenta con cerca de 18.000 unidades móviles, las cuales promedian un consumo mensual de 2 millones de litros de combustible (cifra que se dispara drásticamente durante las temporadas de incendios forestales en la Cordillera o el Norte argentino).
Gracias a una intermediación directa con el gobernador de la provincia y Andrea Cofini (directora en la petrolera estatal), se logró abrir un canal de diálogo prioritario con el presidente de YPF, Horacio Marín, quien delegó las mesas de trabajo en la vicepresidencia de la compañía.
El objetivo es trasladar los beneficios y descuentos acumulativos que reciben los usuarios particulares (que rondan un 35% a través de aplicaciones y promociones bancarias) a una tarifa diferencial y de consideración especial para el sistema de seguridad pública que representan los bomberos. Calderón confirmó que viajará a Buenos Aires la próxima semana para avanzar formalmente en esta audiencia.
IMPORTACIÓN DIRECTA DESDE EUROPA, SIN INTERMEDIARIOS.
Con miras a la renovación de la flota vehicular una vez culminada la obra edilicia, los Bomberos Voluntarios planean implementar un sistema de compras internacionales directas, eludiendo los costosos márgenes de los importadores locales. La operatoria proyectada estima un ahorro neto de entre el 30% y el 50% por unidad. «No queremos comprar más por foto; queremos mandar un grupo de dos o tres personas de la Federación o el Consejo Nacional para revisar las unidades en el lugar», explicó Calderón, haciendo hincapié en que muchas instituciones del país han sufrido estafas o vicios ocultos al adquirir autobombas o hidroelevadores a la distancia.
La metodología financiera ya se encuentra estructurada mediante cartas de crédito respaldadas por el Banco Credicoop: se abonará un 30% de seña para asegurar el vehículo y el 70% restante se cancelará (o financiará) en el momento en que la unidad sea embarcada en puertos europeos como el de Marsella. Cabe destacar que el cuartel de Villa Regina cuenta con antecedentes exitosos en la materia, habiendo inscrito su personería como importador directo para traer su actual escalera mecánica y uno de sus camiones mediante contactos logrados en Holanda.
RÍO NEGRO, EN EL TOP 5 NACIONAL.
El crecimiento de Villa Regina no es un hecho aislado, sino el reflejo de una profunda reestructuración a nivel provincial. Calderón recordó que al asumir la presidencia de la Federación de Río Negro en 2018, la jurisdicción ocupaba el puesto 23 sobre 27 provincias evaluadas, inmersa en un marcado desorden administrativo.
Hoy, tras medir rigurosamente parámetros de accidentología, cumplimiento de documentación legal, balances y equipamiento, Río Negro se posiciona como la 5° mejor federación del país sobre 30 activas, un salto cualitativo e institucional sin precedentes que propulsó al dirigente reginense a la mesa ejecutiva nacional.
EL FACTOR HUMANO COMO EJE CENTRAL.
Para finalizar, Calderón apeló a las enseñanzas de su mentor y socio fundador de la institución (y de la firma Moño Azul), Don Antonio Pirri: «Podemos tener las mejores máquinas y la mejor instalación, pero si no tenemos la gente, esto no funciona».
Bajo esa premisa, el cuartel local destaca por la profesionalización y contención de su personal. La jefatura del cuerpo cuenta con títulos profesionales y el personal técnico incluye paramédicos y estudiantes universitarios. Además, mediante convenios históricos con escuelas técnicas salesianas y centros comunitarios, se brindan oficios a los bomberos para asegurar su independencia económica.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/entrevistas/de-la-periferia-al-top-5-nacional-la-gestion-de-bomberos-que-transforma-a-villa-regina-y-negocia-beneficios-con-ypf/
*** Destacado Noticias EL REGINENSE.
Para finalizar, Calderón apeló a las enseñanzas de su mentor y socio fundador de la institución (y de la firma Moño Azul), Don Antonio Pirri: «Podemos tener las mejores máquinas y la mejor instalación, pero si no tenemos la gente, esto no funciona».
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