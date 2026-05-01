1º de mayo día del Trabajador.
¿Desde cuándo se celebra el 1 de Mayo el Día del Trabajador?
El 1º de mayo se celebra el Día del Trabajador desde el año 1890. Esta conmemoración fue instituida durante el Congreso de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, donde se acordó organizar una manifestación con carácter internacional el 1º de mayo del siguiente año, en demanda de la jornada laboral de ocho horas.
El día del Trabajador en la Argentina.
En 1925, durante la Presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear, el Gobierno declaró por decreto "día de fiesta" al "Día de los Trabajadores", como acto administrativo que concedió asueto sólo a los trabajadores estatales.
En la gestión de Edelmiro Farrell la fecha pasó a denominarse "Día del Trabajo" y adoptó carácter oficial de feriado.
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