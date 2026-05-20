RENDICION DE CUENTAS DE BOMBEROS Y AVAL A LAS PANTALLAS LED PUBLICITARIAS.
InfoRegina.
En la mañana de este martes 19 de mayo, el Concejo
Deliberante de Villa Regina llevó a cabo una nueva sesión ordinaria. La jornada
estuvo marcada por una detallada exposición de la comisión de Bomberos
Voluntarios sobre el uso de sus recursos y la aprobación de un proyecto para
concesionar espacios públicos destinados a publicidad digital.
BOMBEROS VOLUNTARIOS.
Rendición de cuentas, deudas saldadas y proyección
internacional.
El inicio de la sesión contó con una fuerte impronta
institucional en el segmento de Homenajes y Expresiones. Cumpliendo con la
ordenanza vigente que destina aportes vecinales a la entidad, miembros de los
Bomberos Voluntarios de Villa Regina se presentaron para transparentar el uso
de los fondos públicos.
El presidente de la Comisión Directiva local y de la
Federación Provincial, «Pepe» Calderón, destacó el crecimiento institucional y
anunció importantes proyectos:
Modernización del Estatuto: Planifican modificar la
normativa interna vigente, la cual data de 1958 y es una copia de la del cuerpo
de General Roca. Entre los cambios, se endurecerán las exigencias de
asistencia: quien acumule 3 faltas consecutivas o 5 discontinuas quedará fuera
del cuerpo.
Cuentas ordenadas: Calderón agradeció a la actual gestión
municipal por cancelar la deuda de varios meses que había dejado la
administración anterior, normalizando los pagos mensuales.
Infraestructura y equipamiento: Los recursos actuales se
están volcando a la construcción de un nuevo edificio que se inauguraría entre
septiembre y octubre de este año. Además, de cara a 2027, planean enviar
personal idóneo a Europa para adquirir una nueva unidad aprovechando la baja en
los costos de importación.
Salto cualitativo y gestiones con YPF: Bajo la gestión de
Calderón, la Federación rionegrina escaló del puesto 23 al 5 a nivel nacional.
Asimismo, se confirmó que tras gestiones con el gobernador Alberto Weretilneck
y la secretaria de Energía, Andrea Confini, mantendrán una reunión con la
vicepresidencia de YPF para obtener beneficios directos para los cuarteles.
TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.
Tras la labor parlamentaria del lunes, los ediles avanzaron
sobre los expedientes del día, aprobando de forma unánime los decretos del
Ejecutivo N° 028/26 y N° 038/26 para realizar modificaciones en las partidas presupuestarias
del año en curso.
Aprobación por mayoría.
Uno de los puntos más debatido fue el proyecto de ordenanza
de la Comisión de Asuntos Jurídicos que autoriza al Ejecutivo a convocar a
concurso público para la concesión, explotación y mantenimiento de pantallas
LED de hasta 65 pulgadas (con tótems publicitarios e institucionales) en
espacios públicos. La iniciativa avanzó por mayoría (7 votos afirmativos contra
3 negativos).
Siendo el otro que generó intercambio de opiniones entre los
ediles la respuesta a la vocal de Iara Zapata donde se le informa que
jurídicamente el Concejo Deliberante no debe intervenir ni expedirse sobre el
Articulado del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, por tratarse de una
cuestión privativa de dicho órgano de control externo
Proyectos girados a comisión.
Tránsito y multas: Se envió a la comisión de Asuntos
Jurídicos el Proyecto de Ordenanza para actualizar las sanciones económicas por
infracciones de tránsito (derogando las normas de 2022 y 2025). También pasaron
a la comisión de Tránsito pedidos particulares para prórrogas de licencias de
taxis y reservas de estacionamiento comercial.
Acceso a lentes recetados: Ingresó un proyecto del bloque
Primero Río Negro para crear un programa municipal que otorgue anteojos a
estudiantes en situación de vulnerabilidad social. Fue derivado a Presupuesto y
Hacienda.
Declaraciones de Interés Municipal.
Por su parte, la Comisión de Asuntos Sociales logró el aval
unánime para declarar de interés dos importantes actividades locales:
La 17° EXPONIÑOS, que se desarrollará el próximo 25 de mayo
en el Polideportivo Cumelen (de 14:00 a 19:00 hs).
El Itinerario Formativo de Acompañantes Oncológicos,
Cuidados Paliativos y Crónicos, dictado en la Fundación Sawabona.
Publicado en INFOREGINA.
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