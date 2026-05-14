CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
(período mayo 2026/mayo 2028).
Presidente: José Vicente Baleani (de Aeroclub Villa Regina)
Vicepresidente:
Miguel Gustavo Lastra (de Asociación Codo a Codo por Regina)
Secretaria: Iris Mabel Chaves (de Hospital Villa Regina)
Tesorero: Martín Alpa (de Asociación Escritores del Valle)
Vocales: Cinthia Alabart (de Hospital Villa Regina)
Graciela Osés ( Brillo de Esperanza)
Representantes por Educación, que asistirán alternadamente:
Mariana Killner (Superv. Educ. Secund. Zona I)
Marcelo Heine (Supervisor Educ.Sec Zona II)
- Información:
Radio Slogan 94.7 Somos parte de tu vida. Villa Regina, Río Negro, Argentina.
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