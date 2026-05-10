El Aero Club festejó sus 70 años con acrobacias, paracaidismo y visitantes de toda la Patagonia.

El Aero Club celebró sus 70 años de vida institucional con un festival aéreo que reunió a cientos de familias y visitantes en uno de los eventos aeronáuticos más importantes de la Patagonia.
La actividad contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Luis Albrieu, quienes acompañaron el histórico festejo junto a autoridades locales y provinciales, pilotos y vecinos.
Durante la jornada hubo exhibiciones de acrobacia aérea, vuelos recreativos, demostraciones de paracaidismo y la participación de más de 20 aeroclubes, además de delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas y de Chile.
Weretilneck destacó la trayectoria de la institución y reconoció el esfuerzo de quienes formaron parte de su historia. “Felices 70 años y un reconocimiento a todos los que estuvieron antes. Para haber llegado hasta acá hubo muchísima gente que durante mucho tiempo puso lo mejor”, expresó.
Además, el mandatario provincial reafirmó el acompañamiento del Gobierno a las instituciones que fortalecen el desarrollo comunitario y regional.
Por su parte, Albrieu remarcó la importancia histórica del Aero Club para la ciudad y valoró el trabajo de la actual comisión directiva. “Hace 70 años un grupo de vecinos comenzó este sueño con pasión y compromiso. Hoy el Aero Club es una referencia en la provincia”, sostuvo.
El presidente del Aero Club, José Baleani, se mostró emocionado por la convocatoria y agradeció el acompañamiento de la Provincia, el Municipio, los pilotos y el público.
|Baleani, Weretilneck y Albrieu fueron los oradores del acto. Foto: Gobierno RN.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/05/09/45297-el-aero-club-festejo-sus-70-anos-con-acrobacias-paracaidismo-y-visitantes-de-toda-la-patagonia
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