147 AÑOS DE CHICHINALES.

¡CELEBRAMOS 147 AÑOS!
La Municipalidad de Chichinales invita a toda la comunidad a disfrutar de tres jornadas especiales en el Polideportivo Municipal, los días 5, 6 y 7 de junio, en el marco de un nuevo aniversario de nuestro querido Portal del Valle.
Durante el festejo habrá patio gastronómico y de feriantes, presentaciones artísticas, danzas y grandes espectáculos para compartir en familia y con amigos.
CRONOGRAMA:
VIERNES 5 DE JUNIO Apertura del patio gastronómico y feria de emprendedores.
SÁBADO 6 DE JUNIO Presentación de danzas y artistas locales y regionales. Gran cierre bailable junto a DISFRUTO (Tributo a Q’ Lokura) y Adrián y W.
DOMINGO 7 DE JUNIO Desfile cívico desde las 15:00 hs. Continuarán los shows artísticos y las presentaciones de danza. Cierre estelar con Sergio Meza y Agrupación Marylin.
Entrada domingo: $3.000. Lo recaudado será destinado a una institución local.
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