MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN VILLA REGINA. 80° aniversario de la República Italiana.

MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN VILLA REGINA.
Las asociaciones italianas junto a Círculo Italiano invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 80° aniversario de la República Italiana.
- Miércoles 3 de junio | 19:30 horas.
Durante esta jornada se llevará adelante el acto protocolar oficial de las asociaciones italianas de Villa Regina y además se dará inicio al Ciclo de Cine Italiano del mes de junio.
- Proyección especial del documental *“Dalla Patagonia alla fine del mondo”*, producción que cuenta con parte de su filmación realizada en nuestra ciudad.
- Además, el sábado 6 de junio se proyectará la primera película del ciclo de cine italiano: “Gioia Mia”.
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