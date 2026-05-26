martes, 26 de mayo de 2026

MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN VILLA REGINA. 80° aniversario de la República Italiana.

 


MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN VILLA REGINA.

Las asociaciones italianas junto a Círculo Italiano invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 80° aniversario de la República Italiana.
- Miércoles 3 de junio | 19:30 horas.
Durante esta jornada se llevará adelante el acto protocolar oficial de las asociaciones italianas de Villa Regina y además se dará inicio al Ciclo de Cine Italiano del mes de junio.
- Proyección especial del documental *“Dalla Patagonia alla fine del mondo”*, producción que cuenta con parte de su filmación realizada en nuestra ciudad.
- Además, el sábado 6 de junio se proyectará la primera película del ciclo de cine italiano: “Gioia Mia”.
Durante todo el mes habrá distintas actividades culturales en la ciudad para celebrar la historia, las raíces y la cultura italiana.



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