UNA LICITACIÓN DESIERTA MOTIVO EL CIERRE DE LA PLANTA DE RTO DE VILLA REGINA

Las plantas de Revisión Técnica Obligatoria de Villa Regina y General Roca suspendieron su atención al público. Desde Vialidad Rionegrina atribuyen la falta de empresas interesadas a la caída de la demanda y a la «desinformación» del Gobierno Nacional sobre la continuidad del trámite.
Los conductores de Villa Regina y de gran parte del circuito central del Alto Valle se enfrentan a un nuevo e inesperado dolor de cabeza logístico. El Gobierno de Río Negro confirmó el cierre temporal de las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Villa Regina y General Roca, una medida que deja sin cobertura de control vehicular a toda la denominada «Zona Centro» de la provincia, incluyendo los servicios móviles planificados para la Línea Sur en Los Menucos y Jacobacci.
La suspensión del servicio, que se hizo efectiva formalmente, responde de manera directa a un problema de rentabilidad y falta de previsión empresarial: el proceso licitatorio para concesionar la zona quedó completamente desierto en cuatro oportunidades consecutivas.
UN SISTEMA SIN OFERENTES.
El esquema de la RTO en Río Negro está dividido en tres zonas que se concesionan a operadores privados por plazos de cinco años. Mientras que la Zona Este (Viedma, Choele Choel, San Antonio Oeste) y la Zona Oeste (Cipolletti, Bariloche, El Bolsón) se mantienen activas, el sector Centro no encuentra interesados.
El derrotero licitatorio comenzó el 7 de octubre de 2025. Tras un primer llamado desierto por falta de oferentes, Vialidad Rionegrina —organismo inusual a nivel nacional por tener a su cargo el control de las revisiones— repitió las convocatorias sin éxito el 14 de noviembre de 2025, el 14 de enero de 2026 y, más recientemente, el 9 de abril de 2026. Ante el vacío absoluto de propuestas, la provincia fijó una quinta y última fecha de apertura de sobres para el próximo 8 de junio, aunque hasta el momento ninguna empresa ha adquirido los pliegos de bases y condiciones.
LOS MOTIVOS: «DESINFORMACIÓN» NACIONAL Y CAÍDA DEL 15% EN LAS REVISIONES.
El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, vinculó de forma directa este desinterés del sector privado con la caída en la cantidad de verificaciones, la cual registra una baja interanual estimada en el 15% en gran parte de la provincia.
Según el funcionario, el principal desencadenante de esta retracción económica es la incertidumbre sembrada por la gestión central del país. «El Gobierno Nacional desinforma o malinforma a la población», criticó Grun, haciendo alusión a las declaraciones públicas vertidas desde Nación sobre supuestos cambios regulatorios, como las versiones que sugerían que el trámite dejaría de ser obligatorio o que cualquier taller mecánico convencional podría expedir las certificaciones, algo que dista de la aparatología y mediciones específicas que requiere una planta homologada.
A esta confusión discursiva se suma la percepción de los conductores rionegrinos de que la RTO no es un requisito estrictamente exigido por las fuerzas de seguridad locales, a diferencia de lo que ocurre en áreas limítrofes como la comarca Viedma-Carmen de Patagones, donde los controles bonaerenses obligan a mantener los papeles al día y la actividad en los talleres se incrementó. No obstante, Grun advirtió que la provincia está unificando un sistema de radares que disparará alertas automáticas para detectar vehículos con la oblea vencida.
EL DEBATE POR LAS RUTAS ROTAS.
El cierre de la planta reginense reavivó una histórica queja entre los vecinos de la región: la contradicción de exigir una oblea obligatoria para circular en vehículos en óptimas condiciones mecánicas mientras la infraestructura vial pública sufre un severo deterioro.
Al ser consultado por este malestar social, Grun separó los ejes de discusión, señalando que «si al mal estado de las rutas le agregamos que los vehículos no tengan revisión técnica, el combo se pone cada vez más complicado». Asimismo, redirigió la responsabilidad civil apuntando a que el Estado Nacional debe hacerse cargo de la reparación urgente de los corredores nacionales de su competencia.
DÓNDE REALIZAR EL TRÁMITE Y LOS COSTOS VIGENTES
Las autoridades estiman que restablecer y normalizar el servicio en Villa Regina y General Roca demandará al menos dos meses, siempre y cuando se presenten oferentes en el llamado del 8 de junio. De lo contrario, la provincia deberá evaluar un esquema alternativo de emergencia.
Mientras tanto, los automovilistas locales que requieran renovar sus obleas para viajar o circular deberán trasladarse a las plantas habilitadas más cercanas. Para los habitantes del Alto Valle, la opción directa es la sede de Cipolletti (ubicada en Ruta 22 km 1214 / calle Los Pioneros Nº 239), o bien el taller de Choele Choel (Ruta 22 km 998).
Los valores vigentes del trámite obligatorio ascienden a:
- Vehículos de hasta 1.500 kg: $48.100
- Vehículos de entre 1.500 y 3.500 kg: $72.200.
- Fuente de información: INFOREGINA.
- https://inforegina.com.ar/noticias/una-licitacion-desierta-motivo-el-cierre-de-la-planta-de-rto-de-villa-regina/
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