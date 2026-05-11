El Club Atlético Regina fue anfitrión y protagonista en el medallero del Torneo Provincial de Patín Artístico.

El Club Atlético Regina felicita a la subcomisión, padres, colaborador, profes y a todas las patinadoras que estuvieron representando a la institución en la segunda fecha del Torneo Provincial de Patín Artístico.
Nuestro club no solo fue anfitrión, sino que también fue protagonista en el medallero y desempeñando un gran espectáculo.
Repasamos aquí los logros obtenidos por varias patinadoras:
• Valentina Vergara, C1: puesto 7mo.
• Mel Millavil Rivas, C2: puesto 5ta.
• Romanella Scafasci, C4: puesto 7ma.
• Pilar Figueroa, C4: puesto 1era.
• Delfina Manuel, C5: puesto 4ta.
• Idara Rodriguez, Formativa: puesto 2da.
• Selene Angel Britez, Formativa: puesto 3era.
• Maia Nicosia, Formativa: puesto 5ta.
• Técnica Nacional Malena Mercado.
- Club Atlético Regina.
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