PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE PAMI CERVANTES.
Ante las reiteradas consultas de los y las vecinas afiliados a PAMI, la Intendenta Claudia Montanaro informa que la obra social de los jubilados atiende en un espacio municipal cedido por comodato para la instalación y funcionamiento de esta oficina que fue un antes y un después en la vida de los afiliados cervantinos.
Cabe aclarar que el Municipio se responsabiliza y abona todos los servicios del edificio donde funciona la oficina de PAMI y también es oportuno recordar que previo a la apertura se realizaron todas las reparaciones necesarias para dejarlo en condiciones.
Hemos tomado conocimiento que desde hace mas de un mes que se encontraba cerrado por problemas edificios a detallar :
- correa de persiana frente cortada.
- una gotera en el techo los días de lluvia
Estás fallas fueron informadas al ejecutivo mediante nota por parte de los responsables de PAMI.
El pasado 22 de Abril el Municipio informó a quien correspondía que se realizaron los arreglos solicitados para que el personal pueda volver a trabajar como corresponde y se sumó la puesta a punto de los calefactores del edificio.
Es oportuno aclarar que hoy las oficinas se encuentran cerradas por problemas ajenos a este municipio.
Estamos en constante comunicación para que se nos informe la nueva fecha de apertura de esta oficina tan imprescindible para la comunidad.
Es muy preocupante y alarmante que en menos de un mes se cierren dos oficinas nacionales en la ciudad. PAMI y CORREO ARGENTINO.
Estamos a la espera de una pronta reorganización de PAMI y de alguna respuesta oficial de que va a pasar con la oficina del CORREO ARGENTINO en nuestra ciudad.
Vamos a seguir trabajando y defendiendo los derechos de cada vecino de esta ciudad, seguiremos reclamando para que Cervantes no de un paso atrás.
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