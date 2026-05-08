70º aniversario del Aeroclub: este sábado comienza el Festival Aéreo en Villa Regina.
El Aeroclub de Villa Regina, con el acompañamiento del Municipio, invita a la comunidad a participar de la apertura oficial del Festival Aéreo, organizado en el marco de los festejos por el 70º aniversario de la institución.
El acto inaugural se llevará a cabo este sábado 9, a las 9h, e incluirá el izamiento del Pabellón Nacional y palabras de apertura a cargo del Presidente del Aeroclub.
Además, a las 14h se realizará un brindis y el tradicional canto del Feliz Cumpleaños para celebrar el nuevo aniversario de la institución.
El festival se desarrollará también el domingo, de 9 a 19h, en el predio del Aeroclub de Villa Regina, con distintas actividades recreativas y propuestas aéreas para disfrutar en familia.
Las entradas tienen un valor de $5000 y pueden adquirirse en el lugar. El ingreso será gratuito para menores de hasta 12 años.
Municipalidad de Villa Regina.
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