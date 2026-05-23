25 DE MAYO: FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO 2026 EN GRAL. GODOY.

FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO 2026 EN GRAL. GODOY.
Fiesta Provincial del Locro para festejar el 25 de Mayo en
Gral. Godoy.
El locro tiene origen en las culturas andinas precolombinas. Su nombre proviene del quechua ruqru o luqru, palabra que hacía referencia a un guiso espeso preparado con los ingredientes disponibles en la región.
Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios ya cocinaban versiones de este plato utilizando maíz, zapallo, papas y porotos, productos fundamentales de la agricultura americana.
Con la llegada española y el intercambio de alimentos entre continentes, el locro comenzó a transformarse. A la base vegetal se sumaron carnes de vaca y de cerdo, embutidos y nuevas técnicas de cocción. De esa mezcla nació el locro que hoy conocemos.
Con el tiempo, el plato se consolidó especialmente en el noroeste argentino, aunque terminó expandiéndose a todo nuestro país y convirtiéndose en una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional que no puede faltar en las mesas de celebraciones argentinas como el 25 de Mayo o el 9 de Julio.
En el marco de la Fiesta Provincial del Locro 2026,
instituciones, emprendedores, academias y organizaciones de toda la región
serán parte de esta gran celebración popular que reunirá cultura, tradición y
gastronomía en General Enrique Godoy.
Este 25 de Mayo en el
Polideportivo Municipal de General Enrique Godoy se realizará la Fiesta
Provincial de Locro habrá música en vivo, se podrá consumir los mejores locros
instituciones, emprendedores, academias y organizaciones de toda la región y de
paso colaborar con los que participan de esta Fiesta.
Concurso y premio al mejor locro.
- Entrada libre y gratuita para disfrutar en familia, con
amistades.
- 08:00 hs – Inicio
-10:00 hs – A la 10 horas es el Acto Protocolar a cargo de la Escuela Nº 70 -
14:00 hs – Premiación al mejor locro del concurso gastronómico - 15:00 hs –
Escenario principal en vivo: Canto del Valle /// Dúo Izkierdo /// Daniel
Cantos///Estefanía Arias /// Sonora Raíz y Los Caldenes.
- Participan:
• Escuela Primaria N° 302 “Isaac Garrido”
• E.S.R.N. N° 56 “Ángel María Lillo”
• E.E.B.A. N° 4
• Cooperadora Hospital
• Capilla Sagrado Corazón de Jesús
• Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina
• Agrupación Folclórica Amigos Godoyenses
• Iglesia Asamblea de Dios “Puerta de Bendición”
• Bomberos Voluntarios de Gral. E. Godoy
• Iglesia La Nueva Jerusalén
• C.E.M. N° 49
• Catedral Roca a las Naciones
• Academia de Folclore Suyai
• Asociación Civil Valkirias Rosas
• ARCAH – Asociación Civil de Rescate y Cuidado Animal
Huergó
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