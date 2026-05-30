sábado, 30 de mayo de 2026

Domingo 21 de junio en el Círculo Trentino de Villa Regina tradicional almuerzo de San Vigilio


Pranzo di SAN VIGILIO & FESTA
DELLA REPUBBLICA 2026.

Amigos del Trentino, el domingo 21 de junio realizaremos el tradicional almuerzo de San Vigilio, en adhesión al 80° aniversario de la Festa della Repubblica y a los 150 años de la llegada de la comunidad trentina a la Argentina.
Con menú totalmente casero, elaborado por el grupo de cocineras del Círculo:
Vin brulé - Tabla de fiambres - Polenta, crauti y codeghines - Tarta de manzana y helado - Caffe con grappa. (Bebidas incluidas).
Los esperamos para compartir un grato momento en familia y con amigos.
Reserva de tarjetas al: 298 458-8145.
Círculo Trentino de Villa Regina.
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